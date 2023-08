Chord Gitar dan Lirik Lagu Pelanggaran - Guyon Waton: Tegel Kowe Nglarani Wong Koyo Aku

Lagu Pelanggaran (Official Music Video). Dalam artikel terdapat chord gitar dan lirik lagu Pelanggaran dari Guyon Waton.

Tangkap layar kanal YouTube GUYONWATON OFFICIAL

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Pelanggaran yang dinyanyikan oleh Guyon Waton.

Pelanggaran merupakan lagu yang ditulis oleh Bagus Muhammad & Mr. Djo.

Lagu ini dapat dimainkan dari kunci Dm.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Nemu - Gilga Sahid: Kowe Sing Paling Ngerti Marang Kahanane Ati

Intro :

Dm Am Bb F -C/E

Dm Am Bb C

Verse :

F Bb

tegel kowe nglarani wong koyo aku

C F C/E

sing wes nompo elek apike uripmu

D Gm

lilo aku lilo berjuang mati-matian

Bb C F C

nanging kowe malah milih demikian

Verse 2 :

F Bb

isa-isane kowe ngarang cerito

C F

nangis kelaran nutupi kesalahan

D Gm

sok-sokan cidro padahal sing gawe loro

Bb

dramamu uwes tak woco

C

lungo'o aku ra gelo

Bridge :

Dm Am

trimo ngalih ngampet perih

Bb F

tak angkat gendero putih

C/E Dm Am

aku nyerah lambaikan tangan

Bb C

dada sayang tresnoku wes ilang

Chorus :

Bb C

sepurane sayang

F Dm

atimu wes kebobolan

Gm C F

ora iso njogo perasaan

Bb C

kowe main belakang

F Dm

kabeh rosoku tak buang

Gm C F

pelanggaran kowe tak kertu abang

Interlude :

Gm Bb F C (2x)

Back to Verse 2

Back to Bridge

Back to Chorus

Bb C

kowe main belakang

A Dm

kabeh rosoku tak buang

Gm C F

pelanggaran kowe tak kertu abang

Outro :

F-F-F-F -C F

(tak kertu abang)

(Tribunnews.com)