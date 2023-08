Chord Gitar Lagu Nemu - Gilga Sahid: Kowe Sing Paling Ngerti Marang Kahanane Ati

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Nemu yang dipopulerkan oleh Gilga Sahid.

Lagu Nemu merupakan ciptaan dari Iskandar Hanafi.

Nemu - Gilga Sahid

Capo di fret 1

Intro : Am Em F C

Dm G



C G/B Am G

nemu kowe pas ati ambyar-ambyare

F Em

pacar sing tak tresnani

Dm G

ninggal aku golek liane



C G/B

tekamu dadi tombo

Am G

ngobati ati sing loro

F Em

mugo ikhlas nompo

Dm -G C

tekan mbesuk nganti tuo



Am Em

kowe sing paling ngerti

F C

marang kahanane ati

Am Em

aku mok semangati

F G

ngusap iluhku sing mbrebes mili



Am Em F C

pepujane ati kinaryo kembange wangi

Dm Am

sabar-sabarno momong aku

E Am E

mugo selawase dadi siji



Reff :

Am Dm

matursuwun Gusti

G C

mpun maringi sing gemati

Dm Am

nemu slirane

F E

ngobati ati kang sepi



Am Dm

matursuwun Gusti

G C

mpun maringi sing gemati

Dm Am

yang pergi biarlah pergi

E Am

ono kowe sing ngancani



Musik : Dm G C Am

Dm G C

Dm Em Bb G



Am Em

kowe sing paling ngerti

F C

marang kahanane ati

Am Em

aku mok semangati

F G

ngusap iluhku sing mbrebes mili



Am Em F C

pepujane ati kinaryo kembange wangi

Dm Am

sabar sabarno momong aku

E Am E

mugo selawase dadi siji

Reff :

Am Dm

matursuwun Gusti

G C

mpun maringi sing gemati

Dm Am

nemu slirane

F E

ngobati ati kang sepi

Am Dm

matursuwun Gusti

G C

mpun maringi sing gemati

Dm Am

yang pergi biarlah pergi

E Am E

ono kowe sing ngancani

Am Dm

matursuwun Gusti

G C

mpun maringi sing gemati

Dm Am

nemu slirane

F E

ngobati ati kang sepi



Am Dm

matursuwun Gusti

G C

mpun maringi sing gemati

Dm Am

yang pergi biarlah pergi

E Am

ono kowe sing ngancani

E Am

ono kowe sing ngancani

