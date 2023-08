Lirik dan Terjemahan Lagu Wrong About Forever - Jeff Bernat: I'm Not Saying That You're Mine But

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu 'Wrong About Forever' yang dinyanyikan oleh Jeff Bernat.

Jeff Bernat telah merilis lagu 'Wrong About Forever' pada tahun 2019.

Berikut Lirik Lagu Wrong About Forever yang Dinyanyikan oleh Jeff Bernat:

I should have known from the start

There would be a day where things would change, babe

It's just that I gave you my heart

Thinking you would stay but you walked away

It didn't have to be confusing

You said you needed a little bit more space

Instead you went with him

The least you could've done was say it to my face, baby

I'm not saying that you're mine but

Don't be wasting my time

Confusing me like we'd get back together

And then you were my ride or die but

Leave me for a new guy

I guess that I was wrong about forever

Callin' but you hit decline

Only time will tell if you're someone else

It's just that I gave you my time

But you closed the book and put it on the shelf

It didn't have to be confusing

You said you needed a little bit more space

Instead you went with him

The least you could've done was say it to my face, baby

I'm not saying that you're mine but

Don't be wasting my time

Confusing me like we'd get back together

And then you were my ride or die but

Leave me for a new guy

I guess that I was wrong about forever

I'm not saying that you're mine but

Don't be wasting my time

Confusing me like we'd get back together

And then you were my ride or die but

Leave me for a new guy

I guess that I was wrong about forever

Terjemahan Lagu Wrong About Forever yang Dinyanyikan oleh Jeff Bernat:

Seharusnya aku sudah mengetahuinya sejak awal

Akan ada hari dimana segalanya akan berubah, sayang

Hanya saja aku memberikan hatiku padamu

Berpikir kamu akan tinggal tetapi kamu pergi

Itu tidak harus membingungkan

Kamu bilang kamu membutuhkan lebih banyak ruang

Sebaliknya kamu pergi bersamanya

Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah mengatakannya di hadapanku, sayang

Aku tidak bilang kamu milikku, tapi

Jangan buang waktuku

Membuatku bingung seperti kita akan kembali bersama

Dan kemudian kamu menjadi tungganganku atau mati tapi

Tinggalkan aku untuk pria baru

Aku kira saya salah tentang selamanya

Menelepon tetapi kamu menolak

Hanya waktu yang akan membuktikan apakah kamu orang lain

Hanya saja aku memberimu waktuku

Tapi kamu menutup buku itu dan menaruhnya di rak

Itu tidak harus membingungkan

Kamu bilang kamu membutuhkan lebih banyak ruang

Sebaliknya kamu pergi bersamanya

Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah mengatakannya di hadapanku, sayang

Aku tidak bilang kamu milikku, tapi

Jangan buang waktuku

Membuatku bingung seperti kita akan kembali bersama

Dan kemudian kamu menjadi tungganganku atau mati tapi

Tinggalkan aku untuk pria baru

Saya kira saya salah tentang selamanya

Aku tidak bilang kamu milikku, tapi

Jangan buang waktuku

Membuatku bingung seperti kita akan kembali bersama

Dan kemudian kamu menjadi tungganganku atau mati tapi

Tinggalkan aku untuk pria baru

Saya kira saya salah tentang selamanya

