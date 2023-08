Lirik Lagu dan Terjemahan Runaway - OneRepublic: Babe, I Think We Should Runaway

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Runaway yang dipopulerkan oleh band asal Amerika, OneRepublic.

Lagu Runaway dirilis pada 26 Mei 2023.

OneRepublic perdana membawakan lagu Runaway dalam konsernya di Taiwan pada 5 Maret 2023 lalu.

Brent Kutzle, John Nathaniel, dan Benjamin Samama diketahui merupakan produser dari lagu Runaway milik OneRepublic.

Simak lirik lagu Runaway yangd inyanyikan oleh OneRepublic lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikle berikut:

Runaway

Pergi jauh

Right now let's just runaway

Sekarang juga ayo kita pergi jauh

All that talk is killing me

Semua percakapan itu membunuhku

One last shot, hold onto me

Untuk terakhir kali, percayalah padaku

There's something I got to say to ya

Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu

There's somewhere we gotta go

Ada suatu tempat yang harus kita tuju

And now we're sinking in the sand, chasin' what we can

Dan kini kita tenggelam di pasir, mengejar apa yang bisa dikejar

Baby, it's not enough

Kasih, ini tak cukup

It's like we're stuck in the mezzanine

Seakan-akan kita terjebak di loteng