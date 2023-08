Chord Gitar dan Lirik Lagu Begitu Indah - Padi: Bila Cinta Menggugah Rasa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Begitu Indah yang dipopulerkan oleh grup band Padi.

Lagu Begitu Indah masuk dalam album Lain Dunia yang dirilis pada tahun 1999.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Begitu Indah - Padi:

Intro : G Em G Em

G

Bila cinta menggugah rasa

Em

Begitu indah mengukuir hatiku

C G

Menyentuh jiwaku hapuskan semua derita

Intro : G Em

G

Duhai cintaku, duhai pujaanku

Em

Datang padaku dekat disampingku

C G

Ku ingin hidup ku selalu dalam peluknya

Chorus :

D C

Terang saja aku menantinya

D C

Terang saja aku mendambanya

D C

Terang saja aku merindunya

D C

Karena dia, karena dia begitu indah

Intro : G Em G Em

G

Duhai cintaku, pujaan hatiku

Em

Peluk diriku dekaplah jiwaku

C G

Bawa ragaku melayang memeluk bintang

Kembali ke : Chorus

Interlude : G C G C

Kembali ke : Chorus

