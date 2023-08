TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu rohani yang berjudul JanjiMu S'perti Fajar yang dinyanyikan oleh Nikita.

Lirik Lagu Rohani JanjiMu S'perti Fajar - Nikita, Disertai Chord Gitar:

Intro : C Em F Dm G

C Em

Ketika kuhadapi kehidupan ini

F Dm G

Jalan mana yang harus kupilih

Am E7

Kutahu kutak mampu

C D

Kutahu kutak sanggup

F Dm G

Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku

C Em

Akupun tahu kutak pernah sendiri

F Dm G

S’bab Engkau Allah yang menggendongku

Am E7 C D

Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku

F Dm G

Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi

Reff :

C G

Janji-Mu s’perti fajar pagi hari

Dm G C F G

Dan tiada pernah terlambat bersinar

C G

Cinta-Mu s’perti sungai yang mengalir

Dm G C

Dan kutahu betapa dalam Kasih-Mu

Interlude : C G Dm G C F G

Reff :

C G

Janji-Mu s’perti fajar pagi hari

Dm G C F G

Dan tiada pernah terlambat bersinar

C G

Cinta-Mu s’perti sungai yang mengalir

Dm G C

Dan kutahu betapa dalam Kasih-Mu

C G

Janji-Mu s’perti fajar pagi hari

Dm G C F G

Dan tiada pernah terlambat bersinar

C G

Cinta-Mu s’perti sungai yang mengalir

Dm G C

Dan kutahu betapa dalam Kasih-Mu

