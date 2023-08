Chord Gitar dan Lirik Lagu Larasuka - Fourtwnty : Tertawa Luarku, Menangis Dalamnya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah chord gitar dan lirik lagi Larasuka dari grup musik Fourtwnty

Fourtwnty merayakan hari jadinya dengan merilis single baru bertajuk Larasuka, pada Kamis (20/4/2023), lalu.

Video musik Larasuka pun sudah tersedia di Youtube Fourtwnty Music sejak 20 April 2023

Simak chord kunci gitar dan lirik lagu Larasuka - Fourtwnty, dibawah ini:

Intro :

D D Am Am

Em Em G G

D

Verse :

D A

Aku berada tak pada

G

tempatnya

D

Tak di habitatnya

D A G

Di balik cahaya berpesta pora

G D

Ku pura-pura (bahagia)

Bridge :

Am D

Mengapa sudut gelap

Am

Torong bagiku

D

Yang indah jadi debu

Chorus :

D G

Tertawa luarku

D

menangis dalamnya

Em

Tak ada yang tahu

D

Cuma aku

Interlude : D



Verse :

D A G

Aku merasa tak ada gunanya

D

Dimata dia dan mereka

Am

Dibalik cerita suka tertutup

G D

luka terkubur duka

Bridge :

Am D

Bagaimana caranya

Am

mencari bahagia

D

Menjadi manusia

Back to Chorus

D G

Penenang itu tak

D

banyak membantu

D Em

Air mataku

C Cm

Tak menjawab penyakitku itu

Interlude :

C C Em Em

C C Em Em

Am Am Am D

Verse :

G

Lara dan suka ternyata

D

abu-abu warnanya

Em

Tak bisa ku merasa tak

Em C

bisa ku raba hatiku buta

C

(buta)

G

Lara dan suka ternyata

D

abu-abu warnanya

Em

Tak bisa ku merasa tak

Em C

bisa ku raba hatiku buta

C

(buta)

Outro :

C C C

