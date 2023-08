Merasa Bukan Korban Pelecehan Saat Body Checking, Finalis MUID 2023 Grace Bersyeba Dianggap Bodoh

TRIBUNNEWS.COM - Grace Bersyeba, finalis top 10 Miss Universe Indonesia 2023, mengaku tak mengalami pelecehan selama mengikuti karantina ajang kecantikan yang diikutinya tersebut.

Namun, klaim Grace bukan korban pelecehan menuai kritik. Ia dianggap takut mengungkap ke publik mengenai dugaan pelecehan yang dialami finalis MUID 2023.

Kritik disampaikan oleh beberapa netizen melalui kolom komentar postingan akun Instagram @gracebersyeba.

Mereka merasa heran bagaimana bisa Grace Bersyeba merasa baik-baik saja, ketika ada oknum di ajang MUID 2023 melakukan fitting, mengukur lingkar pinggang dan sebagainya dan peserta hanya pakai pakaian dalam atau swimsuit.

Padahal, menurut penuturan panitia ajang tersebut sudah ditegaskan bahwa tidak ada body checking.

Grace Bersyeba, Top 10 Miss Universe Indonesia 2023. (Instagram @gracebersyeba)

"Jadi kalau merasa fine2 aja menurut aku tidak setuju ya Grace. Walaupun Grace tidak kena harrasment, utk mengikuti body checkingnya saja itu udah being fooled menurut aku ya."

"Kasian para finalis walaupun prosesnya ada yg fine2 aja. Namun body checking jg dilakukan tdk blh sembarang org loh Grace. Pihak medis pun hrsnya yg mengecek. Padahal jika kita lihat dr isu sosial diluar sana justru macam selulit itu dikampanye kan jd utk apa body checking itu," tulis @paac***.

Ada pula yang memberi dukungan kepada Grace agar berani speak up seperti beberapa finalis yang melaporkan dugaan pelecehan ke pihak berwajib.

"YOU ARE A GREAT WOMAN, MUST DARE TO SPEAK UP THE SEXUAL HARASSMENT YOU RECEIVED IN MUID.." tulis @keef****.

Diberitakan sebelumnya, kebanggaan Grace Bresyeba sebagai finalis top 10 Miss Universe Indonesia 2023 berubah malu seiring santernya pemberitaan dugaan pelecehan finalis MUID 2023.

Tak hanya Grace, orang tuanya juga bingung dan sedih karena sering ditanya mengenai pemberitaan tersebut.

Melalui postingan insta story-nya, Grace menegaskan dirinya sama sekali bukan korban pelecehan selama mengikuti karantina MUID 2023.