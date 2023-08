Tanggapan Boy William saat Diminta Melaney Ricardo untuk Pacari Ayu Ting Ting hingga Peluang Menikah

TRIBUNNEWS.COM - Boy William memberikan jawaban santai saat diminta Melaney Ricardo untuk memacari Ayu Ting Ting.

Diketahui, Boy William dan Ayu Ting Ting memang kerap memperlihatkan kedekatan mereka di hadapan publik.

Namun, Boy William sebelumnya pernah bermusuhan dengan Ayu Ting Ting selama empat tahun.

Dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Kamis (31/8/2023), Boy William pun mengaku setelah mereka baikan, ia menjadi semakin dekat dengan Ayu Ting Ting.

"Dari situ kita baikan, kita jadi semakin deket, main terus setiap hari," terang Boy William.

Hal itu sontak membuat Melaney Ricardo meminta Boy William untuk menembak dan memacari Ayu Ting Ting lantaran mereka dinilai cocok oleh banyak masyarakat.

Bahkan, Melaney Ricardo meminta agar Boy William berani untuk menyatakan perasaannya kepada Ayu Ting Ting.

Di sisi lain, Melaney Ricardo juga menyoroti rumah baru Boy William yang sangat besar tersebut dan dinilai perlu sosok yang menemani sang aktor.

"Tembak dong, pacarin dong, kan Ayu juga sendirian, lu sendirian, lu harus berani dong."

"Rumah lu tuh terlalu kosong tanpa perempuan," sahut Melaney Ricardo.

Boy William pun hanya memberikan jawaban santai terkait hal tersebut.

"When the time comes, it will come," tanggap Boy.

Lebih lanjut, Boy William juga disinggung perihal peluang dirinya menikah dengan Ayu Ting Ting.

"Jadi tidak akan mungkin Boy William dan Ayu Ting Ting akan menikah suatu hari nanti?" tanya Melaney.