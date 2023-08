Terjemahan Lagu Bang Bang - Nicki Minaj, Jessie J, dan Ariana Grande: Stop and Wait, Wait for That

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Bang Bang yang dipopulerkan oleh Nicki Minaj, Jessie J, dan Ariana Grande.

Lagu Bang Bang merupakan kolaborasi dari tiga penyanyi top asal Amerika Serikat, Nicki Minaj, Jessie J, dan Ariana Grande.

Nicki Minaj, Jessie J, dan Ariana Grande merilis lagu Bang Bang pada 29 Juli 2014 dalam album yang bertajuk 'Planète Rap 2014 Vol. 3'.

Diketahui lirik lagu Bang Bang ditulis oleh Nicki Minaj bersama penulis lagu asal Amerika, Max Martin dan Rickard Göransson.

Simak lirik lagu Bang Bang lengkap dengan tejemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

She got a body like an hourglass

Tubuhnya memang seperti jam kaca

But I can give it to you all the time

Tapi bisa kuberikan tubuhku padamu setiap waktu

She got a booty like a Cadillac

Bokongnya memang seperti Cadillac

But I can send you into overdrive (oh)

Tapi aku bisa membawamu kepayang

Stop and wait, wait for that

Berhenti dan tunggulah, tunggulah hal itu

Stop hold up, swing your bat

Berhentilah, tunggu, ayunkan pemukulmu

See anybody could be bad to you

Lihatlah siapa saja bisa bersikap jahat padamu

You need a good girl to blow your mind, yeah

Kau butuh gadis baik yang bisa membuatmu terperanjat, yeah

Bang bang into the room (I know you want it)

Mengguncang ke dalam kamar (Aku tahu kau menginginkannya)