Boy grup K-Pop iKON Akan Konser di Jakarta 19 November

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boy grup K-Pop, iKON akan menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Konser bertajuk 2023 Ikon World Tour Take Off, akan digelar pada 19 November.

Pengumuman tersebut dibagikan KIG Live selaku promotor yang membawa iKON ke Jakarta.

"iKONICS, it's finally your turn!" tulis KIG Live di, dikutip Tribunnews, Jumat (1/9/2023).

"We are SO READY for@withikonicfor their 2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF in JAKARTA on 19 November 2023 at Tennis Indoor Senayan," tulisnya lagi.

Dalam unggahan tersebut, terlihat dalam poster ada nama lima member iKON yang akan tampil di Jakarta, yakni Song, Bobby, DK, Ju-ne, dan Chan.

Sedangkan Jay pada kesempatan ini harus absen sebab sedang menjalani wajib militer.

Sementara itu, promotor belum menginformasikan terkait harga konser tersebut, akan diumumkan di kemudian hari.

Adapun sebelumnya iKON menggelar konser di Jakarta pada November 2018 lalu.

Dengan begitu, ini adalah pertemuan kembali penggemar (iKONIC) dengan grup idola mereka setelah lima tahun.

