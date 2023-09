Chord Gitar dan Lirik Lagu Kusut - Fourtwnty: Membiru Indraku, Susah Payahku Melepasmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini merupakan chord gitar dan lirik lagu Kusut yang dipopulerkan Fourtwnty.

Lagu Kusut merupakan lagu yang dipopulerkan dari grup musik indie, Fourtwnty.

Tembang Kusut ini dirilis pada tahun 2018 sebagai bagian dari album Ego & Fungsi Otak yang bergenre pop dan indie.

Berikut lirik dan chord lagu Kusut - Fourtwnty:

Am D G/B

Tolong jauhkan nafsuku

Am D G

Dari pesona hawamu

Am D G/B

Aku terjangkit dan sakit

Am D G

Terjebak di ruang sempit

C D G/B

Membiru indraku

C D G

Susah payahku melepasmu

C D G

Terlihat ku palsu

C G/B

Tanpa rasamu menjamahku

Am D

Tanpa ragamu disampingku

Em D/F# G C C D

Am D G/B

Mungkin bukanlah wujudmu

Am D G

Ranjang ternyaman bagiku

Am D G/B Em

Henti bergumam hati

Am D G/B D

Cabutlah biar tak kusut

C D G/B

Membiru indraku

C D G

Susah payahku melepasmu

C D G/B

Terlihat ku palsu

C G/B

Tanpa rasamu menjamahku

C G/B

Tanpa ragamu disampingku

C G/B

Tanpa eratmu menggenggamku

Am G D Em

Tanpa arahmu lagi

(Tribunnews.com)