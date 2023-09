Line Up Hari Kedua Synchronize Fest 2023, Ada God Bless hingga Opick

Dok. God Bless via Instagram @godblessrocks

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Synchronize Fest 2023 hari pertama sukses digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

Puluhan penampil ternama berhasil menghibur penonton yang memadati area konser seperti Iwan Fals X Sawung Jabo hingga Kris Dayanti.

Baca juga: Penonton Asal Malaysia Rela ke Indonesia untuk Nonton Kris Dayanti di Synchronize Fest 2023

Tidak kalah meriahnya di hari pertama, kini Synchronize Fest 2023 siap memberikan suguhan konser menarik lainnya lewat musisi legendaris Tanah Air.

Kemudian aksi kolaborasi juga akan tersedia di hari kedua Synchronize Fest 2023, Sabtu (2/9/2023).

Berikut line up hari kedua Synchronize Fest 2023 yang tersebar di delapan panggung.

Dynamic Stage

Shaggydog (13.45 WIB)

D'Masiv (15.15 WIB)

Hindia (16.45 WIB)

God Bless 50 Tahun (18.45 WIB)

Konser Petualangan Sherina (20.30 WIB)

Melly Goeslow (22.15 WIB)

Diskoria (23.45 WIB)

Siluet Idol Group JKT48 menyanyikan lagu andalannya dalam acara Synchronize Fest 2023 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (1/9/2023). Dalam aksi panggungnya, JKT48 membawakan lagu andalannya seperti Rhapsody, Heavy Rotation dan Fortune Cookies TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Panggung Getar

Babaloman (18.15 WIB)

OM LAWAN (19.45 WIB)

OMPLR (21.30 WIB)

Serempet Gudal (23.15 WIB)

District Stage

Reality Club (14.00 WIB)

Yura Yunita (15.15 WIB)

The SIGIT (16.30 WIB)

David Bayu (18.15 WIB)

Cokelat & Karma Dara Orchestra (19.30 WIB)

Fariz RM (20.45 WIB)

Opick (22.16 WIB)

NDX AKA Feat. Heruwa (23.30 WIB)

Lake Stage

Dika Wicaksono (14.30 WIB)

Sal Priadi (15.45 WIB)

Klakustik (17.00 WIB)

Indra Lesmana : Do The Math (18.45 WIB)

Kahitna Play Fushion (20.00 WIB)

.Feast & Company (21.15 WIB)

BCL (22.45 WIB)

The Jansen (00.00 WIB)