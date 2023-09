Lirik dan Terjemahan Lagu Helena - My Chemical Romance: So Long And Good Night

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Helena yang dipopulerkan oleh grup band My Chemical Romance.

Lagu ini masuk dalam album Three Cheers for Sweet Revenge yang dirilis pada tahun 2004.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Helena - My Chemical Romance:

Long ago

Dulu sekali

Just like the hearse, you die to get in again

Seperti mobil jenazah, kau mati untuk hidup lagi

We are so far from you

Kami begitu jauh darimu

Burning on

Membakar

Just like a match you strike to incinerate

Seperti korek api, kau menyala untuk membakar

The lives of everyone you know

Hidup semua orang yang kau kenal

And what's the worst you take

Dan apa hal terburuk yang kau ambil

(Worst you take)

(Terburuk yang kau terima)

From every heart you break

Dari semua hati yang kau sakiti

(Heart you break)

(Hati yang kau sakiti)

And like a blade you stain

Dan seperti belati yang kau nodai

(Blade you stain)

(Belati yang kau nodai)

Well, I've been holding on tonight

Malam ini aku tetap bertahan

What's the worst that I could say?

Apa hal terburuk yang bisa kukatakan?

Things are better if I stay

Segalanya akan lebih baik jika aku tetap diam

So long and goodnight

Sampai jumpa dan selamat malam

So long and goodnight

Sampai jumpa dan selamat malam

Came a time

Tibalah waktunya

When every star fall

Saat semua bintang jatuh

Brought you to tears again

Membawamu pada kesedihan lagi

We are the very hurt you sold

Kami adalah luka yang kau jual

Well, if you carry on this way

Jika kau masih terus seperti ini

Things are better if I stay

Segalanya akan lebih baik jika aku diam saja

So long and goodnight

Sampai jumpa dan selamat malam

So long not goodnight

Sampai jumpa dan selamat malam

Can you hear me?

Bisakah kau dengar aku?

Are you near me?

Apakah kau di dekatku?

Can we pretend?

Bisakah kita berpura-pura?

To leave and then

Untuk pergi dan kemudian

We'll meet again

Kita akan bertemu lagi

When both our cars collide

Saat mobil kita bertabrakan

