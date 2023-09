Marjam Abdurahman Sebut Aldilla Jelita Sudah Cerita Pemicu Perceraiannya dengan Indra Bekti ke Anak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ibu Aldilla Jelita, Marjam Abdurahman terus bersuara soal keteguhannya yang tidak ingin putrinya rujuk dengan Indra Bekti.

Baru-baru ini viral di media sosial dimana Marjam Abdurahman memastikan kedua anak Indra Bekti telah mengetahui aib sang ayah.

Bahkan aib tersebut telah diceritakan Aldilla Jelita kepada kedua anak mereka.

"Saya kirim pesan ke dia, 'Bekti kamu enggak malu ya? Mau balik lagi sama Dila? Dua anak kamu tuh sudah tahu siapa kamu,'" kata Marjam Abdurahman dalam video unggahan Instagram @viral_sele belum lama ini.

"'Maminya ngomong siapa kamu ke dua anak kamu. Kamu enggak malu, hah?,"sambungnya.

Marjam hanya tak ingin kedua cucunya ikut mendapat karma dari perlakuan Indra Bekti kelak.

"Dia kan enggak bisa menjelaskan 'Ayah minta maaf, ayah buat salah karena keadaan ayah seperti ini,' kan enggak bisa ke dua anaknya perempuan," ujar Marjam.

"Dan saya berpikir dua anaknya itu perempuan, kalau kena azab suatu saat anaknya kena gituan lagi mau? Yang jadi pelindung di sini itu si Dila, jangan biarkan aib itu mengalir," sambungnya lagi.

Ibunda Aldila Jelita, yakni Marjam Abdurahman merasa bimbang apakah harus mengalah demi putrinya agar rujuk dengan Indra Bekti meski sebenarnya tak setuju. (Tangkapan layar YouTube Was Was)

Perlakuan Indra Bekti dianggap tidak wajar bagi Marjam terkait dugaan penyimpangan sosial. Begitupun kedua anaknya yang kini telah mengetahui hal itu.

"Nah sekarang dia mau balik lagi sama manusia itu, dia rela dua anak gadisnya nanti pas sudah besar dilamar sama laki-laki sebangsa sama Bekti," katanya.

"Kedua saya berpikir Dafni dan Abel tahu siapa daddy-nya, dia berpikir bahwa 'Oh boleh kaum begini boleh say love to woman and say love to others? (mencintai perempuan dan mencintai orang lain) Bikin gila anak-anak kamu," imbuhnya.

Oleh karena itu kuat alasan Marjam tidak mau mengizinkan Indra Bekti dan Aldilla kembali rujuk lantaran dianggap telah melanggar agama Islam.

"Mami engga setuju dia melanggar agama Islam," pungkasnya.