Mengintip Artistiknya Panggung Musik Synchronize Fest 2023, Mural Kolaborasi Seniman

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasiolan EP

TRIBUNNEWS.COM - Selain para pengisi acara yang terdiri dari banyak musisi top dengan beragam genre, festival musik Synchronize Fest 2023 juga menghadirkan panggung-panggung yang penuh sentuhan artistik.

Panggung-panggung ini digarap oleh kolaborasi seniman Mahdi Albart dan Sicovecas dengan menggunakan cat Mowilex Emulsion yang bisa dinikmati para pengunjung mulai dari tanggal 1,2,3 September 2023.

Synchronize Fest yang merupakan festival musik tahunan besutan Pus Kes Mas (Pusat Kesenangan Masa Kini) akan menghadirkan musik multi-genre berskala nasional dengan mengundang puluhan ribu audiens.

Konser musik live ini dihelat di enam panggung selama tiga hari, tiga malam, di mana pengunjung bisa menikmati suguhan 100-an pertunjukan terkurasi dari artis-artis terfavorit dan terbaik tanah air yang datang dari dekade ’70-an, ’80-an, ’90-an hingga 2000-an.

Saleh Husein, Artistic Director Synchronize Fest, atau akrab di sapa Ale, mengatakan, ada beberapa area lokasi dan panggung yang akan pihaknya hadirkan pada tahun ini, salah satunya yaitu District Stage.

"Dimana dari segi aritistik akan menghadirkan kolaborasi karya dari Mahdi Albart dan Sicovecas yang di dapuk menjadi Key Visual, serta akan digarap dengan tangan atau di mural oleh teman-teman Grafis Huru-Hara dalam skala yang sangat besar," ujar Ale dikutip Sabtu (2/9/2023).

Ia pun menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut, Synchronize Fest memerlukan partner berkualitas sebagai mediumnya, seperti cat Emulsion dari Mowilex, sehingga karya dan kolaborasi yang disajikan untuk pengunjung lebih maksimal.

“Wujud, warna, dan komposisi yang dihadirkan tahun ini merupakan hasil kolaborasi bersama Mowilex, karena dengan rekam jejak panjang sejak dahulu kala serta kualitas produk yang tidak perlu diragukan lagi. Mowilex Emulsion memiliki formulasi cat yang dapat membantu warna yang dihadirkan tetap sama walaupun di terpa angin, hujan, dan panasnya cuaca lokasi acara,” tambah Ale.

Kedekatan Mowilex dengan para seniman mural adalah bukan yang kali pertama, setelah di bulan Juli 2023 Mowilex berhasil merampungkan dan merilis buku Crossing The Wall, The Stories of 20 Indonesian Artists sebagai direktori pertama yang merekam jejak para seniman mural yang tersebar di seluruh Indonesia, berkolaborasi dengan KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), dimana sebagian besar seniman mural merupakan pengguna setia dari cat Mowilex.

“Kami sangat senang ketika Synchronize Fest 2023 memberikan undangan untuk berkolaborasi dengan Mowilex yang tentu saja akan kami sambut dengan sangat baik. Pada kesempatan ini kami berharap para pengunjung selain menikmati musik dari band idola sekaligus dapat menikmati karya yang disajikan oleh teman-teman seniman serta para artisan yang mewujudkan karya-karya dalam skala besar ini.”, ujar Anna Yesito Wibowo, Direktur Marketing PT Mowilex Indonesia.