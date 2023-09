Andrea Tanzil Cerita Soal Kegemarannya Pada Karakter Animasi Buzz Lightyear dari Toy Story

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Andrea Tanzil mengaku sangat menyukai karakter dari film animasi Toy Story yang bernama Buzz Lightyear.

Andrea menuturkan ia tak begitu suka tokoh kartun yang terlalu girly seperti Barbie, karena secara kepribadian ia mengklaim sangat tomboy.

Ia menjelaskan seperti apa pertama kali dirinya menyukai deretan karakter dari Disney.

Menurutnya karakter yang lucu dan lagu yang enak membuat Andrea sangat melekat dengan deretan kartun tersebut.

“Aku taunya gambarnya lucu-lucu dan lagunya enak-enak banget,” kata Andrea Tanzil ditemui di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

“Dari Mickey, Donald Duck, Winnie the Pooh sampai Cinderella, Snow White. Ketika sepupu dan teman-teman mulai ngumpulin mainan atau merchandisenya, aku nggak terlalu tertarik, aku malah minta cariin lagu-lagunya,” lanjut dia lalu tertawa.

Andrea pun bercerita bagaimana bisa jatuh cinta dengan tokoh astronot di film Toy Story yang bernama Buzz Lightyear.



“Pas eranya Elsa, Nemo, Monster Inc dan sebagainya, entah kenapa aku malah suka karakter action sosok pelindung ketimbang pangeran yang lucu-lucu," ucap Andrea.

"Misalnya (suka) kayak Mulan, The Incredibles dan Toy Story for sure Buzz Lightyear," ungkapnya.



Keluguan serta keberanian dari sosok Buzz Lightyear membuat Andrea sangat menyukai karakter dari tokoh animasi tersebut.

“Dia merasa kalau dia adalah astronot yang menjelajah luar angkasa untuk menyelamatkan galaxy, eh belakangan, dia baru sadar kalau dia itu mainan,” jelasnya sembari tertawa..



Dalam karir bermusik sendiri, Andrea Tanzil tengah mempersiapkan single selanjutnya, setelah merilis single ‘Uneasy’ pada Februari 2023 lalu.