Chord Gitar Flip It Up - Tiara Andini, Lengkap dengan Lirik Lagunya

Tiara Andini - Inilah chord gitar lagu berjudul Flip It Up, lagu ini dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Tiara Andini, baru dirilis bulan September 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu berjudul Flip It Up, lengkap dengan lirik lagunya.

Lagu berjudul Flip It Up dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Tiara Andiri.

Lagu terbaru milik Tiara Andiri ini baru dirilis pada bulan September 2023.

Lirik lagunya menceritakan tentang sikap keberanian seseorang dalam menghadapi hinaan.

Video klipnya telah ditonton oleh lebih dari 1,3 juta penonton di YpuTube.

Selain itu video klipnya saat ini sedang menduduki posisi Trending 1 di YouTube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Flip It Up - Tiara Andini:

Am Dm

(ladidadida, ladidadida) eheh..

Am Dm

(ladidadida)

Am

i'll let you say 1

Dm

but if you say 2

Am

i'm counting to 3

Dm

and i'm coming for you

Am

and if you run

Dm

i'll know you like games

Am

don't you be shy

Dm

'cause i'm coming your way

Am

and all you haters you can say

Dm

what you wanna

Am Dm

i rise higher when you say my name

Am Dm

i don't care about the rumors or drama

Am (Dm)

huh, imma be fine, baby, i'm okay

A Dm A

flying by the haters when i drive

Dm

i go vroom vroom vroom

A Dm A

sending you a message when i ride

Reff :

Am

i put my middle finger up

Dm Am Dm

i flip it up, i flip it up, uh

Am

i put my middle finger up

Dm Am Dm

i flip it up, i flip it up, uh uh

Am Dm

i go, ladidadida, ladidadida

Am Dm

ladidadida, ladidadida

(i put my middle finger up)

Am Dm

ladidadida, ladidadida

(i flip it up, i flip it up)

Am (Dm)

i flip it up

Am Dm

imma do me i'm better than you

Am

keep running your mouth

Dm

but you know it ain't true

Am

don't care what you say

Dm

'cause when you name me

Am

imma be famous

(Dm)

just wait and you'll see..

Am

nanana don't you get me all wrong

Dm

just get out of my way

Am

i've been rocking it since day one

Dm

i know i'm not a saint

Am

baby, i'm up high

Dm

so don't you waste my time

Am

'cause all you haters can hate me

(Dm)

now but i'm never gonna change

A Dm A

flying by the haters when i drive

Dm

i go vroom vroom vroom

A Dm A

sending you a message when i ride

Reff :

Am

i put my middle finger up

Dm Am Dm

i flip it up, i flip it up, uh

Am

i put my middle finger up

Dm Am Dm

i flip it up, i flip it up, uh uh

Am Dm

i go, ladidadida, ladidadida

Am Dm

ladidadida, ladidadida

(i put my middle finger up)

Am Dm

ladidadida, ladidadida

(i flip it up, i flip it up)

Am (Dm)

i flip it up

Am E

i'm not gonna fake it so

F C

i'll say it to your face

Am E

if you don't get the message

F C

then i'll say it once again

Am E

if you step on my pride

F C

then watch me when i fly

Am E

i'm rising up and then i put

F

my middle finger high..

Reff :

Am

i put my middle finger up

Dm Am Dm

i flip it up, i flip it up, uh

Am

i put my middle finger up

Dm Am Dm

i flip it up, i flip it up, uh uh

Am Dm

i go, ladidadida, ladidadida

Am Dm

ladidadida, ladidadida

(i put my middle finger up)

Am Dm

ladidadida, ladidadida

(i flip it up, i flip it up)

Am (Dm)

i flip it up

(Tribunnews.com)