Chord Gitar Lagu Dumb - Nirvana: I'm Not Like Them, But I Can Pretend

Simak chord gitar dan lirik lagu Dumb yang dipopulerkan oleh Nirvana.

Lagu Dumd dirilis pada tahun 1993, silam.

Lagu ini termuat dalam album ketiga Nirvana yang bertajuk, In Utero.



Dumb - Nirvana

[Verse 1]

Em A G

I'm not like them

C Em

But I can pretend

A G

The sun is gone

C Em

But I have a light

A G

The day is done

C Em

But I'm having fun

A G

I think I'm dumb

C Em

Or maybe just happy

[Chorus]

G E

Think I'm just happy

G Em

Think I'm just happy

G E

Think I'm just happy

[Verse 2]

Em A G

My heart is broke

C Em

But I have some glue

A G

Help me inhale

C Em

And mend it with you

A G

We'll float around

C Em

And hang out on clouds

A G

Then we'll come down

C Em

And have a hangover

[Chorus]

G E

Have a hangover

G Em

Have a hangover

G E

Have a hangover

[Bridge]

B C

Skin the sun

Fall asleep

B

Wish away

C

The soul is cheap

B

Lesson learned

C

Wish me luck

B

Soothe the burn

C

Wake me up

[Verse 3]

Em A G

I'm not like them

C Em

But I can pretend

A G

The sun is gone

C Em

But I have a light

A G

The day is done

C Em

But I'm having fun

A G

I think I'm dumb

C Em

Or maybe just happy

[Chorus]

G E

Think I'm just happy

G Em

Think I'm just happy

G E

Think I'm just happy

A G

I think I'm dumb

C Em

I think I'm dumb

