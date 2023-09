Jadi Bintang Tamu di You Quiz On The Block, V BTS Ungkap Lokasi Rekaman Album Layover

Kim Taehyung alias V BTS dalam You Quiz On The Block.| Jadi bintang tamu dalam acara populer tvN, You Quiz On The Block, V BTS beberkan proses rekaman album Layover di rumah Jungkook.

TRIBUNNEWS.COM — Jadi bintang tamu di acara You Quiz On The Block, V BTS beberkan proses rekaman album Layover di rumah Jungkook.

Member BTS, Kim Taehyung alias V jadi bintang tamu dalam acara populer tvN, You Quiz On The Block.

Kehadiran V BTS dalam di program You Quiz On The Blck Promo bakal mengulik berbagai hal dalam hidupnya.

Mulai dari album debut solo V BTS yang bertajuk Layover, hingga cerita tentang masa lalunya.

Dikutip dari Soompi, dalam cuplikan episode You Quiz On The Block, V BTS tampil memukau dalam balutan pakaian serba putih.

Pembawa acara Yoo Jae Suk, memuji penampilan V BTS memancarkan aura kerajaan.

“Rasanya seperti kamu adalah seorang pangeran,” komentar Jae Suk.

Jae Suk mengatakan V BTS terakhir tampil dalm acaranya sekitar dua tahun silam.

“Kupikir sudah 2 tahun sejak kita berbicara dengan BTS, tapi kudengar kamu ingin tampil di acara itu lagi?”

Pelantun Love Me Again itu mengatakan V BTS sangat ingin tampil di acara tersebut karena respons ARMY (penggemar BTS, -red) sangat bagus.

Kim Taehyung alias V BTS dalam You Quiz On The Block. (TvN)

Selain itu, ayah V BTS juga memuji penampilannya dalam acara tersebut.

“Ya, menurutku respon ARMY akan bagus. Dan ayahku sangat menyukainya,” beber V.

Dia kemudian meniru ayahnya dan berkata dengan nada berat, “'Wow, kamu melakukan pekerjaan dengan baik'.”

Aksi V BTS penirukan gaya bicara sang ayah sontak membuat para host tertawa lepas.