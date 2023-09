Cara Beli Tiket Konser Boyband iKON di Jakarta, Dibuka Besok 7 September 2023

Pembelian tiket konser iKON WORLD TOUR: Take Off in Jakarta akan dibuka pada 7 September 2023 melalui link https://kiglive.id/event/ikon/

TRIBUNNEWS.COM – Boyband asal Korea Selatan, IKON menggelar konser di Jakarta bertajuk "2023 iKON WORLD TOUR: Take Off in Jakarta".

Dikutip dari akun Instagram @kiglive.id selaku promotor konser IKON, nantinya konser solo IKON akan digelar di Tennis Indoor Senayan, pada 19 November.

“iKONICS Indonesia, akhirnya giliran Anda! kami sangat siap untuk itu “TAKE OFF WORLD TOUR 2023” digelar di Jakarta pada 19 November 2023 di Tennis Indoor Senayan,” jelas pengumuman @kiglive.id.

Sebagai informasi, konser kali ini menjadi tur pertama iKON setelah bergabung dengan agensi 143 Entertainment.

Cara beli tiket konser iKON WORLD TOUR: Take Off in Jakarta

Untuk para penggemar iKON, pembelian tiket konser iKON WORLD TOUR: Take Off in Jakarta akan digelar besok Kamis (7/9/2023) pukul 10.000 WIB.

Berikut cara beli tiketnya :

- Buka website resmi https://kiglive.id/

- Klik "2023 iKON WORLD TOUR: Take Off in Jakarta.

- Selanjutnya, klik Buy Ticket.

- Pilih jenis tiket dan tentukan jumlah yang ingin dibeli.

- Satu akun akan hanya dapat membeli 4 tiket

- Kemudian lengkapi data diri yang diperlukan.

- Pilih salah satu metode pembayaran, yakni Debit atau Kredit card, Transfer Bank, Gopay, Virtual Account