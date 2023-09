Chord Ukulele Lagu Trauma - Elsya feat Aan Story, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord ukulele lagu Trauma yang dinyanyikan oleh Elsya berkolaborasi dengan Aan Story.

Video klip lagu Trauma telah dirilis pada 15 Maret 2023 lalu di kanal YouTube Kece TV.

Hingga kini Rabu (6/9/2023) klip tersebut telah ditonton lebih dari 24 juta kali.

Baca juga: Chord Ukulele Lagu Komang - Raim Laode, Kunci Mudah Dimainkan

Berikut chord ukulele lagu Trauma - Elsya ft Aan Story:

Intro : F Fm F Fm

C F

ku pernah coba bertahan

G F

namun sering terlupakan

Am Dm

ku pernah coba melawan

F G

tapi aku tersingkirkan

.

C F

*lebih baik berpisah

G C

dari pada terus terluka

Am Dm

karena ku s'lalu yang salah

F G

jujur aku trauma

.

Reff :

C E Am

aku tak mengejarmu saat kau pergi

G F

bukan karna ku tak cinta lagi

Em Dm

tapi ku ingin berhenti

G

kita saling menyakiti

.

C E Am

aku tak menahanmu tetap disini

G F

bukan karna tak bahagia lagi

Em Dm

tapi kini ku sadari

G

cinta tak harus saling miliki

Ulang *

Kembali Ke reff

Baca juga: Chord Ukulele Lagu Cundamani - Denny Caknan: Yakin-Yakin No Yakin Aku Tenanan

(Tribunnews.com)