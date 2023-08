Chord Ukulele Lagu Cundamani - Denny Caknan: Yakin-Yakin No Yakin Aku Tenanan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord ukulele lagu Cundamani yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Ngawi, Jawa Timur, Denny Caknan.

Cundamani merupakan lagu yang dipersembahkan oleh Denny Caknan pada sang istri, Bella Bonita yang dinikahi pada 7 Juli 2023.

Video klip Cundamani dirilis pada 11 Juli 2023 lalu, hingga kini telah ditonton lebih dari 10 juta kali, Sabtu (19/8/2023).

Simak chord ukulele lagu Cundamani - Denny Caknan:

Stem : G C E A

Intro :

F Am Em F

Am

saben wayah wengi

G

mikirno isi ati

F

opo tenano tresno iki

G

dadi siji

Am

mantep anggonku mikir

G

ra ono sitik kuatir

F

cerito iki

G

bakal apik keukir

F G

yakin-yakin no yakin aku tenanan

Em Am

sumpah ing janji iluhku netes tenan

G F G

kurang-kurange kurangku sepurane

C

cen anane ngene

Reff :

F G

sayang titip rogoku

Am

titip roso tresnoku

G F

seneng iki mung kowe seng ngerti

G C

dadio konco ceritoku sepanjang uripku

F G

lintang suwon ngancani

Am

suwon sampun nyekseni

G F

padangi dalan seng tak liwati

G C

cidrone ati Gusti pun ngrampungi

Musik :

F Em F Fm C

Am F G Am F G



F G

yakin-yakin no yakin aku tenanan

Em Am

sumpah ing janji iluhku netes tenan

G F G

kurang-kurange kurangku sepurane

C

cen anane ngene



Reff :

F G

sayang titip rogoku

Am

titip roso tresnoku

G F

seneng iki mung kowe seng ngerti

G

dadio konco ceritoku

C

sepanjang uripku haaa

F G

lintang suwon ngancani

Am

suwon sampun nyekseni

G F

padangi dalan seng tak liwati

G C

cidrone ati Gusti pun ngrampungi

Outro :

F G

kurang-kurange kurangku sepurane

Am

cen anane ngene

