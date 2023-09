Lirik Lagu dan Terjemahan Imagine - John Lennon: Imagine All The People Living for Today

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Imagine yang dipopulerkan oleh penyanyi John Lennon.

Lagu Imagine dirilis oleh John Lennon pada tahun 1971.

Berikut lirik lagu dan terjemahan Imagine - John Lennon:

Imagine there's no Heaven

Bayangkan tidak ada Surga

It's easy if you try

Ini mudah jika kau mencoba

No hell below us

Tidak ada neraka di bawah kita

Above us only sky

Di atas kita hanya langit

Imagine all the people

Bayangkan semua orang

Living for today

Hidup untuk hari ini

Imagine there's no countries

Bayangkan tidak ada negara

It isn't hard to do

Tidak sulit untuk melakukannya

Nothing to kill or die for

Tidak ada yang perlu dibunuh atau berkorban

And no religion too

Dan tidak ada agama juga

Imagine all the people

Bayangkan semua orang

Living life in peace

Menjalani hidup dengan damai

You may say that I'm a dreamer

Anda mungkin mengatakan bahwa aku seorang pemimpi

But I'm not the only one

Tapi aku bukan satu-satunya

I hope someday you'll join us

Saya berharap suatu hari nanti kau akan bergabung dengan kami

And the world will be as one

Dan dunia akan menjadi satu

Imagine no possessions

Bayangkan tidak ada harta benda

I wonder if you can

Aku ingin tahu apakah kau bisa?

No need for greed or hunger

Tidak perlu serakah atau kelaparan

A brotherhood of man

Persaudaraan manusia

Imagine all the people

Bayangkan semua orang

Sharing all the world

Berbagi seluruh dunia

You may say that I'm a dreamer

Kau mungkin mengatakan bahwa aku seorang pemimpi

But I'm not the only one

Tapi aku bukan satu-satunya

I hope someday you'll join us

Aku berharap suatu hari nanti kau akan bergabung dengan kami

And the world will live as one

Dan dunia akan hidup sebagai satu

(Tribunnews.com)