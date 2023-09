Tampil di Semifinal AGT 2023, Putri Ariani Berterima Kasih Pada Simon Cowell yang Ubah Hidupnya 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putri Ariani tidak lupa untuk memberikan ucapan terima kasihnya usai sukses membuat juri dan penonton berdiri atas penampilannya di semifinal America's Got Talent (AGT) 2023.

Usai menyanyikan lagu dari U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Putri Ariani puas dengan pencapaiannya kali ini.

Begitupun dengan mendapat kesempatan untuk mengikuti audisi AGT 2023 dan berhasil meraih golden buzzer dari Simon Cowell kini hidupnya telah berubah.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Simon dan semua orang yang telah mendukungku, kalian telah mengubah hidupku dengan indah," kata Putri dikutip Tribunnews.com, Rabu (6/9/2023).

Selain itu Putri berharap mendapatkan vote dari masyarakat agar dirinya bisa terus kembali bersaing di AGT 2023.

"Dan tolong vote untuk saya," ucap Putri.

Diberitakan sebelumnya, Putri Ariani kembali unjuk gigi salam semifinal America's Got Talent 2023, Rabu (6/9/2023).

Penyanyi asal Indonesia Putri Ariani kembali unjuk gigi dalam semi final America's Got Talent 2023, Rabu (6/9/2023), juri di ajang ini pun standing ovation. (kolase/Youtube)



Dalam aksinya Putri mampu membuat para penonton dan juri terdiam sesaat yang kemudian dilanjutkan tepuk tangan.

Penampilan Putri Ariani cukup spektakuler yang mampu membuat empat juri, Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel memberikan tepuk tangan berdiri untuk pelantun lagu Loneliness itu.

Tidak terkecuali para penonton yang ikut melakukan tepuk tangan berdiri usai penampilan Putri Ariani.

Simon Cowell juri yang memberikan golden buzzer kepada Putri Ariani tak banyak bicara melihat penampilan penyanyi asal Indonesia itu.

"Saya sampai tak bisa berkata-kata sekarang," ungkap Simon.

"Sejujurnya Putri, ini alasan kenapa saya masih mengambil pekerjaan ini," sambung Simon Cowell.