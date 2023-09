Sofia Vergara Terpukau, Merasa Hidupnya Lebih Indah Lihat Penampilan Putri Ariani di AGT 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Putri Ariani sukses memberikan penampilannya dalam audisi America's Got Talent 2023, Rabu (6/9/2023).

Sama seperti sebelumnya kini Putri Ariani berhasil membuat keempat juri, Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel memberikan standing ovation kepada penyanyi asal Indonesia itu.

Baca juga: Putri Ariani Disebut Punya Suara Malaikat Saat Nyanyi I Still Haven’t Found What I’m Looking For

Begitu pun Sofia Vergara yang terpukau dengan penampilan Putri Ariani lewat lagu U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Menurutnya penampilan Putri mampu membuat hidupnya lebih indah.

"Aku rasa aku gak pernah mendengar sesuatu yang lebih indah dalam hidupku, itu tadi spektakuler," kata Sofia Vergara dikutip Tribunnews.com, Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Putri Ariani Kembali Memukau di Semifinal AGT 2023, Sukses Bikin Simon Cowell Tak Bisa Berkata-kata

Pujian terus disampaikan dari Sofia, ia mengatakan setiap lantunan lirik dan nada dari Putri Ariani begitu larut dalam perasaan.

"Setiap nada, perasaan yang, maksudku kamu membuat kami merasakan, itu luarbiasa, itu salah satu lagu kesukaanku sepanjang masa, aku rasa ini aksi yang sempurna," ujar Sofia.

Sofia Vergara (IST)

Kemudian Heidi Klum, mengakui suara dari Putri Ariani dalam aksi panggungnya kali ini.

"Kamu terdengar sangat indah dan aku pikir untuk diriku sendiri ini mungkin akan terdengar seperti, seorang malaikat yang sedang menyanyi, beneran sangat indah," ungkap Heidi.

Heidi kemudian berharap aksi panggung Putri Ariani dapat didenger oleh penyanyi aslinya, Bono.

"Aku harap Bono dapat mendengar ini, dan aku harap kamu semua beruntung, maksudku, kamu punya suara yang menakjubkan," lanjut Heidi.