Umumkan Kehamilan Anak Pertama, Jessica Mila Bagikan Video Menyentuh: Hati Saya Penuh Dengan Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang dari artis Jessica Mila.

Pasalnya, istri dari Yakub Hasibuan ini baru saja mengumumkan kehamilan anak pertamanya.

Kabar bahagia itu diumumkan Jessica Mila lewat unggahan Instagram-nya.

Kendati demikian, dalam keterangan itu, Jessica Mila belum membeberkan usia kandungannya saat ini.

Dikutip dalam Instagram @jscmila, Rabu (6/9/2023), Jessica Mila membagikan sebuah pesan.

"My heart is brimming with love, just like my growing belly."

“Hati saya penuh dengan cinta, seperti halnya perut saya yang semakin membesar,” tulis Jessica Mila.

Terlebih, pemeran film Imperfect ini juga berharap penggemar bisa terus menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

Dengan demikian, makin banyak yang memberi doa-doa baik, semangat, dan cinta untuknya, sang suami, serta calon bayinya.

Tangkapan layar unggahan Jessica Mila di Instagram. (Instagram @jscmila)

“Kami berharap kalian bisa terus menjadi bagian dari perjalanan ini.

Memberikan doa-doa terbaik, semangat, dan cinta kepada kita berdua serta si kecil yang akan segera tiba,” lanjut Jessica Mila.

Diakui oleh wanita berusia 31 tahun ini, bahkan dirinya tak sabar menantikan kehadiran buah hatinya.

"Can't wait to share this incredible journey with all of you!"

“Tidak sabar untuk berbagi perjalanan yang luar biasa ini dengan Anda semua!” tutur Jessica Mila.