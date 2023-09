Chord Gitar dan Lirik Lagu Ayah - Laoneis Band: Ayah Ku Kirimkan Doa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut inilah chord gitar dan lirik lagu berjudul Ayah dari Laoneis Band.

Lirik lagu ini ditulis oleh Angger Laoneis.

Chord gitar lagu Ayah dimainkan dari kunci Am.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Cincin - Hindia, Viral jadi Sound Tiktok dan Reels Instagram: Semoga Hidup Kita

Baca juga: Chord Gitar Lagu Adu Rayu - Yovie, Tulus, dan Glenn Fredly, Kunci dari C Mudah Dimainkan

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ayah - Laoneis Band:

[Intro] Am..G..F..E..

Am..G..Dm..Am..E..

Am G

ayah..kukirimkan Do'a

Dm

semoga engkau..

Am E

tenang di alam surga aaa..

Am G

ayah..kan ku ingat selalu

F G

pengorbanan yang telah engkau

Am

berikan..

Am G

ayah..terlalu cepat kau pergi

Dm Am E

meninggalkan..aku sendiri iii..

Am G

ayah..tak bisa aku ingkari

F G Am

tanpa engkau..hidup ku terasa sunyi..

F G

ayah...dengarkanlah..

[Reff]

Am F

dan teringat..saat kepergiaanmu

G C E

ku taburi..bunga mawar untukmu..

Am F

dan berdoa..untuk melepaskanmu

E Am E

ayah..berlinang air mataku..

[Musik] Am..F..G..E....

Am G

ayah..kukirimkan Do'a

Dm

semoga engkau..

Am E

tenang di alam surga aaa..

Am G

ayah..kan ku ingat selalu

F G

pengorbanan yang telah engkau

Am E

berikan..

[Reff]

Am F

dan teringat..saat kepergiaanmu

G C E

ku taburi..bunga mawar untukmu..

Am F

dan berdoa..untuk melepaskanmu

E Am E

ayah..berlinang air mataku..

[Outro] F..G..Am....

F..G..Am...

(Tribunnews.com)