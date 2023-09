Diisukan Jalin Asmara, Michelle Ashley Bongkar Isi Chat WhatsApp Billy Syahputra ke Dirinya

TRIBUNNEWS.COM - Putri Pinkan Mambo, Michelle Ashley, buka suara terkait kedekatannya dengan adik mendiang Olga Syahputra, Billy Syahputra.

Dalam acara Rumpi No Secret yang dipandu Feni Rose, Michelle Ashley mengungkap hubungannya dengan Billy Syahputra.

Di kesempatan itu, Michelle membongkar isi chat WhatsApp yang dikirimkan Billy padanya.

Mulanya Feni Rose bertanya, pesan apa yang kerap dikirimkan Billy pada Michelle.

"Biasanya WhatsApp-an apa sih, ngomongin apa?" tanya Feni Rose.

Michelle lantas membeberkannya.

"Paling dia tuh suka ngajak hangout, atau kayak bareng yang lain gitu," tutur Michelle.

Karena seringnya berkomunikasi, Michelle tak memungkiri kedekatan mereka menjadi disalahartikan.

"Sebenernya emang temenan doang, emang sering komunikasi. Jadi kalo misalnya orang salah tangkep, jadi kayak aku yang baperan," bebernya.

Meski hanya berteman, Michelle mengungkap Billy adalah sosok yang baik.

"Yang aku lihat sih dia orangnya outgoing banget, terus juga very fun, want to export things. Itu sih menurut aku, terus juga orangnya baik, taking care of others," lanjut Michelle.

Trauma dengan Pria

Pelecehan seksual yang diduga dilakukan ayah tirinya, membuat anak Pinkan Mambo bernama Michelle Ashley merasa trauma.

Michelle Ashley, putri Pinkan Mambo masih sulit untuk membuka hati dengan pria lain, meski saat ini dikabarkan sedang dekat dengan Billy Syahputra.

"Sebenarnya Karena kejadian itu aku masih belum bisa kayak trust untuk hubungan kan," kata Michelle Ashley ketika ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2023), dilansir WartakotaLive.com.

Bahkan, mengenai isu kedekatannya dengan Billy, Michelle sampai disebut cewek baperan atau gampang terbawa perasaan dan terlalu percaya diri layak dekat dengan adik Olga Syahputra itu.

"Jujur Enggak tahu sih harus gimana tentang itu," ucapnya.

Tentu saja ada rasa ketakutan dalam diri Michelle karena kejadian pelecehan seksual yang diduga dilakukan ayah tiri, sehingga ia harus menahan diri jika dekat dengan lelaki lain.

"Karena penyebab masalah yang waktu itu kan. jadi gimana ya? emang gitu susah untuk membuka hati. Ada yang dekat dengan seorang laki laki itu ada perasaan gimana gitu," jelasnya.

"Kayak gimana sih belum berani, tapi ada lah kayak perasaan suka gitu," sambungnya.

Selain itu, Michelle Ashley juga dikritik warganet tak cocok dan layak punya hubungan spesial dengan Billy Syahputra.

Ia pun menanggapinya dengan santai.

"Ya kalau tentang love life kan cukup personal ya dan banyak juga yang gak setuju segala macam tapi kan kita juga ya temenan dekat," ujar Michelle Ashley.

(Tribunnews.com/ Salma) (Warta Kota, Arie Puji)