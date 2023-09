Lirik dan Terjemahan Lagu When I Come Around - Green Day: No Time to Search The World Around

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu When I Come Around yang dipopulerkan oleh grup band Green Day.

Lagu ini masuk dalam album Dookie yang dirilis pada tahun 1994.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Logical - Olivia Rodrigo: I Guess Love is Never Logical

Berikut lirik dan terjemahan lagu When I Come Around - Green Day:

I heard you cying loud, all the way across town

Kudengar kau cemberut keras, sepanjang jalan melintasi kota

You’ve been searching, for

Anda telah mencari

that someone and it’s me

bahwa seseorang dan itu adalah aku

out on the prowl

keluar pada berkeliaran

As you sit around feeling

Saat Anda duduk di sekitar perasaan

sorry for yourself

maaf untuk dirimu sendiri

So don’t get lonely now

Jadi jangan kesepian sekarang

And dry your whining eyes

Dan keringkan mata rengekmu

I’m just roaming for the moment

Aku hanya berkeliaran untuk saat ini

Sleazin’ my back yard so

Sleazin ‘halaman belakang saya begitu

don’t get so uptight

jangan terlalu tegang

You been thinking about

Anda telah memikirkannya

ditching me

membolos saya

No time to search the world around

Tidak ada waktu untuk mencari dunia sekitar

‘Cause you know where I’ll be found

Karena kau tahu di mana aku akan ditemukan

When I come around

Saat aku datang

I heard it all before

Aku pernah mendengarnya sebelumnya

So don’t knock down my door

Jadi jangan merobohkan pintuku

I’m a loser and a user so

Aku pecundang dan pengguna begitu

I don’t need no accuser

Saya tidak butuh penuduh

to slag me down because I

untuk melempar saya karena saya

know your right

tahu hakmu

So go do what you like

Jadi pergi melakukan apa yang Anda suka

Make sure you do it wise

Pastikan Anda melakukannya dengan bijak

You may find out that your self doubtmeans nothing

Anda mungkin menemukan bahwa keraguan diri Anda tidak berarti apa-apa

was ever there

pernah ada disana

(Tribunnews.com)