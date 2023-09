Lirik dan Terjemahan Lagu Logical - Olivia Rodrigo: I Guess Love is Never Logical

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Logical yang dinyanyikan oleh Olivia Rodrigo.

Lagu Logical telah dirilis pada 8 September 2023.

Diketahui, lagu Logical rilis bersamaan dengan album studio kedua milik Olivia Rodrigo yang rilis bertajuk GUTS.

Official lirik video lagu Logical telah dirilis di YouTube Olivia Rodrigo pada 8 September 2023.

Lirik dan Terjemahan Lagu Logical - Olivia Rodrigo:

[Verse 1]

Master manipulator

Seorang ahli dalam memanipulasi

God, you're so good at what you do

Ya Tuhan, kau sangat hebat dengan apa yang kau lakukan

Come for me like a savior

Datang kepadaku layaknya seorang penyelamat

And I'd put myself through hell for you

Dan aku akan menempatkan diriku di neraka untukmu

Hear all the rumors lately

Dengarkan semua rumor akhir-akhir ini

That you always denied

Yang selalu kau sangkal

And I fell for you like water

Dan aku jatuh padamu seperti air

Falls from the February sky

Yang jatuh dari langit di bulan Februari

But now the current's stronger

Tetapi sekarang arusnya lebih kuat

No, I couldn't get out if I tried

Tidak, aku tidak bisa keluar walau aku mencobanya

But you convinced me, baby

Tetapi kau meyakinkanku, sayang

It was all in my mind

Itu semua ada dalam pikiranku

[Chorus]

And now you got me thinking

Dan kini kau membuatku berpikir

Two plus two equals five

Dua tambah dua sama dengan lima

And I'm the love of your life

Dan aku adalah cinta dalam hidupmu

'Cause if rain don't pour and sun don't shine

Karena jika hujan tidak turun dan matahari tak bersinar lagi

Then changin' you is possible

Maka aku mungkin bisa mengubah dirimu

No, love is never logical

Tidak, cinta tidak pernah masuk akal

[Verse 2]

You built a giant castle

Kau membangun istana raksasa

With walls so high, I couldn't see

Dengan dinding yang sangat tinggi, aku tidak bisa melihat

The way it all unraveled

Cara semuanya terungkap

And all the things you did to me

Dan semua hal yang kau lakukan padaku

You lied, you lied, you lied, oh

Kau berbohong, kau berbohong, kau berbohong, oh

[Chorus]

And now you got me thinking

Dan sekarang kau membuatku berpikir

Two plus two equals five

Dua tambah dua sama dengan lima

And I'm the love of your life

Dan aku adalah cinta dalam hidupmu

'Cause if rain don't pour and sun don't shine

Karena jika hujan tidak turun dan matahari tak bersinar lagi

Then changin' you is possible

Maka aku mungkin bisa mengubahmu

I guess love is never logical

Menurutku, cinta tidak pernah masuk akal

The sky is green, the grass is red

Langit berwarna hijau, rumput berwarna merah

And you mean all those words you said

Dan maksudmu semua kata-kata yang kau ucapkan itu

I'm sure that girl is really your friend

Aku yakin perempuan itu benar-benar temanmu

Our problems are all solvable

Semua masalah kita bisa diselesaikan

'Cause lovin' you is lovin' every

Karena mencintaimu berarti mencintai segalanya

[Bridge]

Argument you held over my head

Argumen yang kau simpan di kepalaku

Brought up the girls you could have instead

Membesarkan perempuan-perempuan yang sebenarnya bisa saja kau miliki

Said I was too young, I was too soft

Katanya aku terlalu muda, aku terlalu lembut

Can't take a joke, can't get you off

Tidak bisa menerima lelucon, tidak bisa melepaskanmu

Oh, why do I do this?

Oh, kenapa aku melakukan ini?

[Chorus]

I look so stupid thinkin'

Aku terlihat sangat bodoh dengan berpikir

Two plus two equals five

Dua tambah dua sama dengan lima

And I'm the love of your life

Dan aku adalah cinta dalam hidupmu

'Cause if rain don't pour and sun don't shine

Karena jika hujan tidak turun dan matahari tak bersinar lagi

Then changin' you is possible

Maka aku mungkin bisa mengubahmu

No, love is never logical

Tidak, cinta tidak pernah masuk akal

[Outro]

Logical, logical, love is never logical

Logis, logis, cinta tidak pernah masuk akal

I know I'm half responsible and that makes me feel horrible

Aku tahu setengahnya adalah tanggung jawabku dan itu membuatku merasa tidak enak

Oh, logical, logical, love is never logical

Logis, logis, cinta tidak pernah masuk akal

I know I could've stopped it all

Aku tahu aku bisa menghentikan semuanya

God, why didn't I stop it all?

Ya Tuhan, kenapa aku tidak menghentikan semuanya?

Oh, logical, logical, love is never logical

Logis, logis, cinta tidak pernah masuk akal

I know I'm half responsible and that makes me feel horrible

Aku tahu setengahnya adalah tanggung jawabku dan itu membuatku merasa tidak enak

Oh, logical, logical, love is never logical

Logis, logis, cinta tidak pernah masuk akal

I know I could've stopped it all

Aku tahu aku bisa menghentikan semuanya

God, why didn't I stop it all?

Ya Tuhan, kenapa aku tidak menghentikan semuanya?

