TRIBUNNEWS.COM - Aktor Chris Evans (42) dan Alba Baptista (26) resmi menikah pada Sabtu (9/9/2023).

Page Six dan The New York Post adalah media pertama yang melaporkan kabar bahagia ini.

Dikutip dari People, bintang Captain America: The First Avenger dan Alba Baptista telah menjalin hubungan serius dan berpacaran sekira satu tahun.

Keduanya melangsungkan pernikahan yang dihadiri kerabat dekat mereka di Massachusetts, Boston, Amerika Serikat (AS).

Upacara pernikahan keduanya pun digelar secara tertutup.

Sumber orang dalam mengatakan para tamu undangan menandatangani Non Disclosure Agreement (NDA) dan telepon genggam dilarang digunakan.

Baca juga: Sinopsis Film Ghosted yang Dibintangi Chris Evans dan Ane de Armas, Tayang di Apple TV+

Pernikahan Chris Evans dan Alba Baptista dihadiri rekan bintang Marvel, termasuk Robert Downey Jr, Chris Hemsworth bersama istrinya, Elsa Pataky, lalu Jeremy Renner, John Krasinski serta Emily Blunt.

Page Six telah menghubungi perwakilan pasangan tersebut untuk memberikan komentar.

Awal Mula Hubungan Chris Evans dan Alba Baptista

Aktor “Avengers” dan aktris Luso-Brasil ini pertama kali dirumorkan menjalin hubungan pada November 2022.

Sebuah sumber mengatakan kepada People bahwa keduanya telah berkencan selama “lebih dari setahun.”

“Mereka sedang jatuh cinta, dan Chris tidak pernah sebahagia ini,” kata orang dalam itu.

Baca juga: Alba Baptista dan Chris Evans Bagikan Potret Mesra di Hari Valentine

Bintang Captain America, Chris Evans dam Alba Baptista Resmi Menikah (Twitter/X)

Sumber juga menyebut hubungan mereka “serius” pada saat itu.

“Keluarga dan teman-temannya semuanya ikut berbahagia," kata sumber itu.