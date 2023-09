Chord Gitar dan Lirik Lagu Sholawat Rohmaka - Ai Khodijah: Rohmaka Ya Robbal 'Ibadi Roja I

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik Sholawat Rohmaka yang dipopulerkan oleh Khodijah.

Penggalan lirik Sholawat "Rohmaka ya robbal 'ibadi roja i", merupakan lirik Rohmaka dari Khodijah.

Lirik Rohmaka - Khodijah tersebut akrab dengan telinga pendengarnya karena viral di media sosial.

Berikut chord gitar dan lirik sholawat Rohmaka - Khodijah:

Intro:

Am Dm E E

Am Dm E E

Rohmaka ya robbal 'ibadi roja i .... roja i

Dm F Am Am

Waridhoka qosdi fastajibli du'a i .... du'a i

Am Dm E E

Rohmaka ya robbal 'ibadi roja i .... roja i

Dm F Am Am

Waridhoka qosdi fastajibli du'a i .... du'a i

Am Dm E E

Wahimaka abghi ya ilahi rojiyan

Am Dm F E

Wahimaka abghi ya ilahi rojiyan

Dm

Minka ridho

C

Minka ridho

Dm

Minka ridho

C

Minka ridho

E E Am Am

minka ridho i fajud biwala i

Reff

Am Dm E E

Tadaitu bismika ya ilahi dhori 'an

Dm F Am Am

in lam tujirni faman yujiru buka i

Am Dm E E

Tadaitu bismika ya ilahi dhori 'an

Dm F Am Am

in lam tujirni faman yujiru buka i

Musik

Am Am Dm-E Am

Am Dm E E

Wahimaka abghi ya ilahi rojiyan

Am Dm F E

Wahimaka abghi ya ilahi rojiyan

Dm

Minka ridho

C

Minka ridho

Dm

Minka ridho

C

Minka ridho

E E Am Am

minka ridho i fajud biwala i

Am Dm E E

Rohmaka ya robbal 'ibadi roja i .... roja i

Dm F Am Am

Waridhoka qosdi fastajibli du'a i .... du'a i

Am Dm E E

Rohmaka ya robbal 'ibadi roja i .... roja i

Dm F Am Am

Waridhoka qosdi fastajibli du'a i .... du'a i

(Tribunnews.com)