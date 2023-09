TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Three Little Birds yang dipopulerkan oleh penyanyi Bob Marley.

Lagu Three Little Birds dirilis pada tahun 1980.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Three Little Birds - Bob Marley:

“Don’t worry about a thing

‘Cause every little thing is gonna be alright”

Singing, “Don’t worry about a thing

‘Cause every little thing is gonna be alright!”

“Jangan khawatir tentang apa pun

Karena setiap hal kecil akan baik-baik saja”

Nyanyikan, “Jangan khawatir tentang apa pun

Karena setiap hal kecil akan baik-baik saja!”

Rise up this morning, smiled with the rising sun

Three little birds pitch by my doorstep

Singing sweet songs of melodies pure and true

Saying, “This is my message to you”

Bangun pagi ini, tersenyum bersama mentari terbit

Tiga burung kecil di depan pintuku

Menyanyikan lagu-lagu manis melodi murni

Mengucapkan, “Ini pesanku untukmu”

Singing, “Don’t worry about a thing

‘Cause every little thing is gonna be alright”

Singing, “Don’t worry about a thing (Don’t worry)

‘Cause every little thing is gonna be alright!”

Nyanyikan, “Jangan khawatir tentang apa pun

Karena setiap hal kecil akan baik-baik saja”

Nyanyikan, “Jangan khawatir tentang apa pun (Jangan khawatir)

Karena setiap hal kecil akan baik-baik saja!”

Rise up this morning, smiled with the rising sun

Three little birds pitch by my doorstep

Singing sweet songs of melodies pure and true

Saying, “This is my message to you”

Bangun pagi ini, tersenyum bersama mentari terbit

Tiga burung kecil di depan pintuku

Menyanyikan lagu-lagu manis melodi murni

Mengucapkan, “Ini pesanku untukmu”

Singing, “Don’t worry about a thing (Worry about a thing, oh)

‘Cause every little thing is gonna be alright (Don’t worry)

Singing, “Don’t worry about a thing (I won’t worry)

‘Cause every little thing is gonna be alright!”

Singing, “Don’t worry about a thing

‘Cause every little thing is gonna be alright (I won’t worry)

Singing, “Don’t worry about a thing

‘Cause every little thing is gonna be alright!”

Singing, “Don’t worry about a thing (Don’t worry about a thing)

‘Cause every little thing is gonna be alright

Nyanyikan, “Jangan khawatir tentang sesuatu (Khawatir tentang sesuatu, oh)

Karena setiap hal kecil akan baik-baik saja (Jangan khawatir)

Nyanyikan, “Jangan khawatir tentang apa pun (Aku takkan khawatir)

Karena setiap hal kecil akan baik-baik saja!”

Nyanyikan, “Jangan khawatir tentang apa pun

Karena setiap hal kecil akan baik-baik saja (Aku takkan khawatir)

Nyanyikan, “Jangan khawatir tentang apa pun

Karena setiap hal kecil akan baik-baik saja!”

Nyanyikan, “Jangan khawatir tentang apa pun (Jangan khawatir tentang apa pun)

Karena setiap hal kecil akan baik-baik saja

(Tribunnews.com)