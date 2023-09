Lirik dan Terjemahan Lagu Lovesick - Laufey: God, I'm So Lovesick

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Lovesick yang dinyanyikan oleh laufey.

Lagu Lovesick telah dirilis pada 8 September 2023.

Diketahui, lagu Lovesick rilis merupakan single dalam album terbaru Laufey bertajuk Bewitched.

Official lirik video lagu Lovesick telah dirilis di YouTube Laufey pada 8 September 2023.

Lirik Lagu Lovesick - Laufey:

[Verse 1]

Floorboards creaking in my home

Deathly silence when alone

Oh, I wish that you were here right now

So, unlike me, somehow I

Fell in love in just three nights

Those November days still haunting me

[Chorus]

When the gold rays fell on your skin

And my hair got caught in the wind

The choir sang a melancholic hymn

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

In the morning, you would be gone

I'd be mourning, tryin' to hold on to

The memory of your lips

God, I'm so lovesick

What have you done to me?

[Verse 2]

Let me in your atmosphere

Inching closer, but I fear

That I'll love so much, you'll slip away (Ooh, ooh-ooh)

Getting twisted in my head

Dreams are nightmares in my bed

Since the last night that I spent with you

[Chorus]

When the gold rays fell on your skin

And my hair got caught in the wind

The choir sang a melancholic hymn (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

In the morning, you're not in my bed

I'll just sleep until I fall dead

To the memory of your lips

God, I'm so lovesick

What have you done to me? (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

[Outro]

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

Terjemahan Lagu Lovesick - Laufey:

Papan lantai berderit di rumahku

Keheningan mematikan saat sendirian

Oh, aku berharap kamu ada di sini sekarang

Jadi tidak seperti diriku, entah bagaimana aku

Jatuh cinta hanya dalam tiga malam

Hari-hari di bulan November itu masih menghantuiku

Saat sinar emas menyinari kulitmu

Dan rambutku tertiup angin

Paduan suara menyanyikan himne melankolis

Di pagi hari kamu akan pergi

Aku akan berduka, mencoba untuk bertahan

Kenangan akan bibirmu

Ya Tuhan, aku sangat mabuk cinta

Apa yang telah kau lakukan padaku?

Biarkan aku berada di atmosfermu

Beringsut mendekat, tapi aku takut

Bahwa aku akan sangat mencintainya, kau akan lolos (Ooh, ooh-ooh)

Kepalaku semakin terpelintir

Mimpi adalah mimpi buruk di tempat tidurku

Sejak tadi malam aku menghabiskan waktu bersamamu

Saat sinar emas menyinari kulitmu

Dan rambutku tertiup angin

Paduan suara menyanyikan himne melankolis (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

Di pagi hari, kau tidak ada di tempat tidurku

Aku hanya akan tidur sampai aku mati

Untuk mengenang bibirmu

Ya Tuhan, aku sangat mabuk cinta

Apa yang telah kau lakukan padaku? (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

