Lirik Lagu dan Terjemahan Wild - Jessie J feat Big Sean: To Get the People Going Dumb and Insane

Berikut lirik lagu Wild yang dipopulerkan oelh penyanyi Jessie J feat Big Sean.

Lagu Wild dirilis pada 25 Mei 2013 dalam album yang bertajuk 'Alive'.

Lagu pop berdurasi 4 menit 48 detik milik Jessie J dan Big Sean itu telah ditonton sebanyak 56,9 juta kali di YouTube.

Lirik lagu Wild ditulis oleh pencipta lagu Kelly Claude dan Coleman Joshua Emanuel.

Simak lirik lagu Wild yang dinyanyikan oleh Jessie J feat Big Sean lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

If I go hard, let me tell you that is worth it

Jika hidupku sibuk sekali, kuberi tahu kau bahwa semua ini sepadan

Play the right cards, I ain't afraid to work it

Mainkan kartu yang tepat, aku tak takut jalani

Brushing right off, when they say I dont deserve it

Kutepiskan saat mereka bilang aku tak layak mendapatkannya

Hands on my heart, you keep my fire burning

Tangan di dada, kau membuat baraku terus menyala

Ooh it feels so crazy when you scream my name

Ooh gila rasanya saat kau teriakkan namaku

Love it when you rock me over every day

Kusuka saat kau goyang aku setiap hari

When I think about it I can go insane

Jika kupikirkan itu aku bisa gila

Here we are as beautiful, I'm blown away

Di sinilah kita sama cantik, aku melayang

If this is a dream, won't open my eyes,

Jika ini mimpi, tak inginku membuka mata