Patut Ditiru, Ini Cara Aktris Asmirandah Membahagiakan Buah Hatinya 

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai seorang ibu, Asmirandah selalu berusaha membahagiakan buah hatinya, Chloe Emmanuelle Van Wattimena.

Apalagi bukan hal mudah baginya dan sang suami Jonas Rivanno untuk mendapatkan momongan.

Tujuh tahun menanti akhirnya mereka memutuskan program bayi tabung.

Asmirandah hamil dan melahirkan Chloe melalui proses caesar pada 25 Desember 2020.

“Saya percaya, ibu yang bahagia akan membuat anaknya bahagia," ucap Asmirandah.

Satu di antara yang membahagiakan, yakni ketika Asmirandah mengenakan busana kembar dengan Chloe hasil kolaborasinya dengan lini busana minicottons yang diambil alih Angelia Chandra pada 2021.

"Koleksi busana hasil kolaborasi ini didesain agar anak bisa memakai baju kembaran dengan ibunya,” sambung Asmirandah.

Menurut Asmirandah, keputusan terjun ke dunia fashion merupakan wujud cintanya terhadap sang buah hati.

“Bukan untuk yang lain, kolaborasi ini saya persembahkan untuk putri saya tercinta, Chloe,” kata bintang film "Isyarat" tersebut.

Ia menjelaskan kolaborasi tersebut mengusung tema "Always Put on Your Smile". Tema itu merefleksikan dunia anak yang ceria.

“Bisa dibilang ini salah satu ungkapan kasih sayang saya sebagai mama untuk Chloe. Saya bersyukur Chloe cocok, suka, dan nyaman memakainya,” ucapnya.

Asmirandah menambahkan alasannya berkolaborasi dengan Minicottons karena memiliki visi, misi, dan komitmen yang sama.

"Sejak awal kami mengerjakan koleksi busana ini dengan penuh ketelitian, dari pemilihan bahan, corak, hingga model,” kata Asmirandah.