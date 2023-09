Cara Asmirandah Ungkap Rasa Sayang kepada Chloe Emmanuelle Van Wattimena

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis peran Asmirandah punya cara tersendiri mengungkapkan rasa sayang ke putrinya, Chloe Emmanuelle Van Wattimena.

Sadar bahwa putrinya sudah mulai besar, Asmirandah pun mulai gemar memakai baju kembaran dengan Chloe.

Oleh karenanya ia mau berkolaborasi dengan Minicottons dalam rilisan terbaru bertema 'Always Put on Your Smile'.

"Bisa dibilang ini salah satu bentuk ungkapan sayangku sebagai mama untuk Chloe," beber Asmirandah kepada awak media, Minggu (3/9/2023).

"Selama ini kan Chloe juga cocok dan suka pakai baju dari Minicottons. Baju-baju yang dihadirkan dalam kolaborasi ini disukai Chloe," bebernya.

Asmrindah semakin bahagia, karena dalam proyek kolaborasi ini ia bisa mengajarkan berbagi pada Chloe.

"Nantinya 20 persen dari hasil profit dari kolaborasi ini akan disumbangkan kepada yayasan sosial," terang Angelia Chandra, pemilik Minicottons.

Hal itulah yang dirasa oleh Asmirandah bahwa ia punya kesamaan visi dan misi dengan brand tersebut.

"Nah itu (alasan) karena mereka mempunyai visi misi berjualan yang sesuai dengan diri aku," katanya.

"Jadi konsumen tidak perlu memberi barang dengan harga yang terlalu mahal tapi sudah berkualitas baik dan nyaman dipakai," beber Asmirandah.