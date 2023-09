Chord Gitar dan Lirik Lagu Saat Kau Telah Mengerti - Virgoun: Bila Bentakan Kecilku Patahkan Hatimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Saat Kau Telah Mengerti yang dipopulerkan oleh penyanyi Virgoun.

Lagu ini dirilis oleh Virgoun pada 13 Januari 2023.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Saat Kau Telah Mengerti - Virgoun:

[Intro] G C G C

G C D

G Am C

Nak.. bila suatu saat

D G

Kau dengarkan lagu ini

Am C B Em

Dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu

Bm Am

Kau akan mengerti..

Bm C D

Mengapa begitu menyebalkannya ku di matamu..

G Am C

Nak.. jika saat nanti

D G

Kau telah hidup sendiri

Am C

Dan dunia ternyata

B Em

tak seperti harapanmu

Bm Am

Ku ada disini

Bm C

Menjadi rumah yang slalu menanti

D

kepulanganmu..

C

Kelak kau kan jadi

D Bm Em

orang tua seperti aku...

Am

Yang ingin anakmu

Bm C D

bahagia dengan hidup nya..

Chorus:

G Am

Bila bentakan kecilku

D Em

patahkan hatimu..

-D C Bm

Lebih keras dari itu..

Am D

Dunia kan menghakimimu..

G Am

Ku bentuk dirimu menjadi

D -B Em

engkau hari ini..

Am

Kau harus KUAT..

Bm C

Kau harus HEBAT..

D G C G C

PERMATA HATIKU...

G Am C

Nak.. kan tiba waktu

D G

kau harus tentukan jalanmu

Am C B Em

Yang mungkin tak searah dan indah di mataku..

Bm Am

Pabila terjadi

Bm C D

berjanjilah kau akan slalu menjadi dirimu sendiri..

C

Kelak kau kan jadi

D Bm Em

orang tua seperti aku...

Am

Yang ingin anakmu

Bm C D

berkuasa atas hidupnya..

Chorus:

G Am

Bila bentakan kecilku

D Em

patahkan hatimu..

-D C Bm

Lebih keras dari itu..

Am D

Dunia kan menghakimimu..

G Am

Ku bentuk dirimu menjadi

D -B Em

engkau hari ini..

Am

Kau harus KUAT..

Bm C

Kau harus HEBAT..

Em F#m

(suatu hari)

G#m A B

(saat kau telah mengerti)

(Tribunnews.com)