Lirik dan Terjemahan Lagu A Thousand Years - Christina Perri: I Have Died Every Day Waiting For You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu A Thousand Years yang dipopulerkan oleh penyanyi Christina Perri.

Lagu A Thousand Years dirilis pada tahun 2011.

Berikut lirik dan terjemahan lagu A Thousand Years - Christina Perri:

Heart beats fast

Jantungku berdebar kencang

Colors and prom-misses

Warna-warni dan janji-janji

How to be brave

Bagaimana agar berani

How can I love when I'm afraid to fall?

Bagaimana bisa aku cinta saat aku takut jatuh?

But watching you stand alone

Namun melihatmu sendirian

All of my doubt suddenly goes away somehow

Segala bimbangku mendadak hilang

One step closer

Selangkah lebih dekat

I have died every day waiting for you

Tiap hari aku tlah mati karena menantimu

Darling don't be afraid

Kasih jangan takut

I have loved you for a thousand years

Aku tlah mencintaimu ribuan tahun

I'll love you for a thousand more

Aku kan mencintaimu ribuan tahun lagi

Time stands still

Waktu berhenti berputar

Beauty in all she is

Segala tentangnya begitu indah

I will be brave

Aku akan berani

I will not let anything take away

Takkan kubiarkan segalanya berlalu begitu saja

What's standing in front of me

Apa yang menghalangi di depanku

Every breath

Tiap tarikan nafas

Every hour has come to this

Tiap jam telah sampai di sini

One step closer

Selangkah lebih dekat

And all along I believed I would find you

Dan selama itu aku yakin aku kan temukan dirimu

Time has brought your heart to me

Waktu tlah membawa hatimu padaku

I have loved you for a thousand years

Aku tlah mencintaimu ribuan tahun

I'll love you for a thousand more

Aku kan mencintaimu ribuan tahun lagi

One step closer

Selangkah lebih dekat

One step closer

Selangkah lebih dekat

And all along I believed I would find you

Dan selama itu aku yakin aku kan temukan dirimu

Time has brought your heart to me

Waktu tlah membawa hatimu padaku

I have loved you for a thousand years

Aku tlah mencintaimu ribuan tahun

I'll love you for a thousand more

Aku kan mencintaimu ribuan tahun lagi

(Tribunnews.com)