Aldi Taher Ciptakan Lagu Khusus untuk Pratama Arhan-Azizah Salsha: Ku Cetak Gol untuk Istriku Sayang

TRIBUNNEWS.com - Aksi selebrasi bucin Pratama Arhan untuk sang istri, Azizah Salsha, ternyata turut mencuri perhatian Aldi Taher.

Tak tanggung-tanggung, Aldi Taher bahkan membuat lagu khusus untuk Pratama Arhan dan Azizah Salsha.

Lewat akun TikTok-nya, @alditaher.official pada Rabu (13/9/2023), Aldi Taher mengunggah video dirinya menyanyikan lagu berjudul Arhan dan Azizah.

Ia menyanyikan lagu tersebut bersama putrinya, Alusha Sheyza Bryna Taher.

Diketahui, Arhan sempat selebrasi memamerkan kaus dalamnya bertuliskan nama sang istri, Azizah, beserta tanggal pernikahannya, yaitu 20 Agustus 2023.

Selebrasi ini dilakukan Arhan saat laga Timnas Indonesia melawan Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia U23 2024, Selasa (12/9/2023).

Berikut ini lirik lagu Arhan dan Azizah ciptaan Aldi Taher:

Ku cetak gol untuk istriku sayang

Ku cetak gol untuk kasihku sayang

Ku semangat untuk istriku sayang

Ku semangat untuk cintaku sayang

Arhan dan Azizah... bahagia selalu

Arhan dan Azizah, bahagia selalu

Let's go

Arhan dan Azizah... bahagia selalu

Arhan dan Azizah, we love you so much

Ku cetak gol untuk istriku sayang

Ku semangat untuk istriku sayang

Ku berjuang untuk istriku sayang

Ku berjuang untuk cintaku sayang

Arhan dan Azizah... bahagia selalu

Arhan dan Azizah, bahagia selalu

Let's go

Arhan dan Azizah... bahagia selalu

Arhan dan Azizah, bahagia selalu

Arhan dan Azizah... bahagia selalu

Arhan dan Azizah, bahagia selalu

Let's go

Arhan dan Azizah... romantis selalu

Arhan dan Azizah, bahagia selalu

Arhan dan Azizah... bahagia selalu

Arhan dan Azizah, we love you so much

Arhan dan Azizah, we love you so much

Arhan dan Azizah, we love you so much

Selebrasi Arhan Jadi Sorotan Erick Thohir

Pesepak bola Timnas Indonesia, Pratama Arhan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Turkmenistan dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan, Solo, Selasa (14/9/2023) malam. Tribun Solo/Muhammad Nursina (Tribun Solo/Muhammad Nursina)

Aksi selebrasi Pratama Arhan memamerkan kaus bertuliskan nama Azizah, ternyata mendapat komentar dari Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.