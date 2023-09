Lirik Lagu dan Terjemahan Neon - ONE OK ROCK: Neon Lights, Shining Bright on the Innocent

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan bahasa Indonesia berjudul Neon yang dipopulerkan oleh ONE OK ROCK.

Lagu Neon termasuk dalam album Luxury Disease pada 9 September 2022.

Lagu ini menciptakan nuansa baru yang khas dengan gaya musik Brendon Urie sebagai salah satu penulisnya.

Lirik original

[Verse 1]

Woke up in hell for a day

Your body's on fire

My soul is in flames

Downtown my city is gray

But I got the shine It’s in my DNA

[Pre-Chorus]

Sing it na na na

Blinded by the

Na na na

I’m blinded by the

[Chorus]

Neon lights

Shining bright on the innocent

Shibuya nights

Burning brighter than the sun

Neon lights

What a time to be living in

Shibuya nights

Live forever till the morning comes

[Refrain]

Getting it all for free

Living a strung-out dream

Living a fantasy

Neon lights

Shining bright on the innocent

Every one of them

Neon lights

[Verse 2]

Wake up go misbehave

Get the fuck off the couch

Turn the streets to a rave

Black out drink till we fade

Make your daddy ashamed

From Tokyo to L.A.

[Pre-Chorus]

Sing it na na na

Blinded by the

Na na na

Shibuya

[Chorus]

Neon lights

Shining bright on the innocent

Shibuya nights

Burning brighter than the sun

Neon lights

What a time to be living in

Shibuya nights

Live forever till the morning comes

[Refrain]

Getting it all for free

Living a strung-out dream

Living a fantasy

Neon lights

Shining bright on the innocent

Every one of them

Neon

[Chorus]

Neon lights

Shining bright on the innocent

Shibuya nights

Burning brighter than the sun

Neon lights

What a time to be living in

Shibuya nights

Live forever till the morning comes

Getting it all for free

Living a strung-out dream

Living a fantasy

Neon lights

Shining bright on the innocent

Every one of them

Neon lights

Lirik Terjemahan Indonesia

[Verse 1]

Terbangun di neraka selama sehari

Tubuhmu terbakar

Jiwamu berkobar

Pusat kotaku abu-abu

Namun aku bersinar, itu ada dalam DNA-ku

[Pre-Chorus]

Nyanyikan na na na

Dibutakan oleh

Na na na

Aku dibutakan oleh

[Chorus]

Lampu neon

Bersinar terang pada yang murni

Malam Shibuya

Terbakar lebih terang dibanding sang surya

Lampu neon

Waktu yang tepat untuk

Malam Shibuya

Hidup selamanya hingga pagi datang

[Refrain]

Dapatkan semuanya secara gratis

Hidup dalam mimpi yang terbelenggu

Hidup dalam fantasi

Lampu neon

Bersinar terang pada yang murni

Masih-masing dari mereka

Lampu neon

[Verse 2]

Ayo bangun anak nakal

Turun dari sofa

Ubah jalanan menjadi pesta sepanjang malam

Terus minum sampai kita mabuk

Buat ayahmu malu

Dari Tokyo ke L.A.

[Pre-Chorus]

Nyanyikan na na na

Dibutakan oleh

Na na na

Aku dibutakan oleh

[Chorus]

Lampu neon

Bersinar terang pada yang murni

Malam Shibuya

Terbakar lebih terang dibanding sang surya

Lampu neon

Waktu yang tepat untuk

Malam Shibuya

Hidup selamanya hingga pagi datang

[Refrain]

Dapatkan semuanya secara gratis

Hidup dalam mimpi yang terbelenggu

Hidup dalam fantasi

Lampu neon

Bersinar terang pada yang murni

Masih-masing dari mereka

Neon

[Chorus]

Lampu neon

Bersinar terang pada yang murni

Malam Shibuya

Terbakar lebih terang dibanding sang surya

Lampu neon

Waktu yang tepat untuk

Malam Shibuya

Hidup selamanya hingga pagi datang

[Refrain]

Dapatkan semuanya secara gratis

Hidup dalam mimpi yang terbelenggu

Hidup dalam fantasi

Lampu neon

Bersinar terang pada yang murni

Masih-masing dari mereka

Lampu neon

(Tribunnews.com)