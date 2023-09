Mea Shahira Ajak Kekasihnya Jadi Model Video Klip di Single 'Not Today Not Tomorrow'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah dua tahun vakum dari dunia musik, Mea Shahira comeback, beberapa waktu lalu juga ia sudah merilis single berjudul 'Not Today Not Tomorrow'.

Musik videonya baru saja dirilis beberapa hari lalu bersamaan dengan intimate showcase yang digelarnya. Dalam momen itu juga Mea membagikan cerita soal musik video lagu tersebut.

Dikatakan Mea, pemeran pria dalam musik video 'Not Today Not Tomorrow' adalah kekasihnya. Kala itu Mea kesulitan cari model dan berujung pada pemilihan sang kekasih.

“Syutingnya tuh di Bintaro, terus kita lagi nyari talent yang cocok. Soalnya aku kan lumayan tinggi jadi cewek," beber Mea Shahira di kawasan Gandaria Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

"Jadi nyoba nyari pasangan yang setinggi aku. Akhirnya aku memutuskan untuk mengajukan pacar aku menjadi model music video," tutur Mea.

Pada Jumat, 8 September lalu Mea Shahira telah merampungkan showcase-nya bertajuk ‘Not Today Not Tomorrow The Showcase’ sebuah acara tunggal Mea Shahira yang dipersembahkan oleh Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI) dan HEYFOLKS!.



Hadir juga penyanyi lain seperti Winaya, Jesenn, Aziz Hedra hingga Farrel Hilal dalan intimate showcase Mea.

Lagu ‘Not Today Not Tomorrow’ sendiri menjadi karya comeback Mea Shahira setelah terakhir kali rilis lagu ‘Apple of My Eyes’ bersama Matter Mos di tahun 2021.

"Aku excited untuk berada di showcase ini dan bisa comeback untuk menghibur para penggemar dan teman-teman yang datang," ungkap Mea.