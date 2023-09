Lirik dan Terjemahan Lagu First Date - Blink 182: Let's Go Don't Wait, This Night's Almost Over

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu First Date yang dipopulerkan oleh grup band Blink 182.

Lagu ini masuk dalam album Take Off Your Pants And Jacket yang dirilis pada tahun 2001.

Berikut lirik dan terjemahan lagu First Date - Blink 182:

In the car I just can't wait,

Di dalam mobil aku hanya tidak bisa menunggu,

to pick you up on our very first date

Untuk menjemputmu pada kencan pertama kita

Is it cool if I hold your hand?

Apakah keren jika aku memegang tanganmu?

Is it wrong if I think it's lame to dance?

Apakah salah jika kupikir itu lemah untuk menari?

Do you like my stupid hair?

Apakah kamu suka rambut bodohku?

Would you guess that I didn't know what to wear?

Apakah kamu menduga bahwa aku tidak tahu apa yang harus dipakai?

I'm too scared of what you think

Aku terlalu takut apa yang kamu pikirkan

You make me nervous so I really can't eat

Kamu membuatku gugup jadi aku benar-benar tidak bisa makan.

Let's go, don't wait, this night's almost over

Mari kita pergi, jangan menunggu, malam ini hampir berakhir

Honest, let's make this night last forever

Jujur, mari kita membuat malam ini bertahan selamanya

Forever and ever, let's make this last forever

Forever and ever, let's make this last forever

Selama-lamanya, mari kita membuat ini bertahan selamanya

When you smile, I melt inside

Ketika kamu tersenyum, aku meleleh di dalam

I'm not worthy for a minute of your time

Aku tidak layak untuk satu menit dari waktumu

I really wish it was only me and you

Aku benar-benar berharap itu hanya aku dan kamu

I'm jealous of everybody in the room

Aku cemburu pada semua orang di ruangan

Please don't look at me with those eyes

Jangan menatapku dengan mata itu

Please don't hint that you're capable of lies

Jangan tunjukkan bahwa kamu mampu untuk kebohongan

I dread the thought of our very first kiss

Aku takut memikirkan ciuman pertama kita

A target that i'm probably gonna miss

Target yang aku mungkin akan rindukan

Let's go,don't wait, this night's almost over

Mari kita pergi, jangan menunggu, malam ini hampir berakhir

Honest, let's make this night last forever

Jujur, mari kita membuat malam ini bertahan selamanya

Forever and ever, let's make this last forever

Forever and ever, let's make this last forever

Selama-lamanya, mari kita membuat ini bertahan selamanya

Let's go, don't wait, this night's almost over

Mari kita pergi, jangan menunggu, malam ini hampir berakhir

Honest, let's make this night last forever

Jujur, mari kita membuat malam ini bertahan selamanya

Forever and ever, let's make this last forever

Forever and ever, let's make this last forever

Forever and ever, let's make this last forever

Forever and ever, let's make this last forever

Selama-lamanya, mari kita membuat ini bertahan selamanya

