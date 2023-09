Lirik dan terjemahan lagu Rolling In The Deep yang dipopulerkan oleh penyanyi Adele.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Rolling In The Deep yang dipopulerkan oleh penyanyi Adele.

Lagu Rolling In Th Deep masuk dalam album 21 yang dirilis pada tahun 2011.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu The Spectre - Alan Walker: Theres a Ghost Inside Me

Berikut lirik dan terjemahan lagu Rolling In The Deep - Adele:

There's a fire starting in my heart

Ada kemarahan yang membakar hatiku

Reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark

Mencapai puncak, dan mengeluarkanku dari rasa sedih

Finally I can see you crystal clear

Akhirnya bisa ku lihat siapa kau sebenarnya

Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare

Terus cobalah dan kan kutunjukkan siapa kau sebenarnya

See how I'll leave with every piece of you

Lihat bagaimana aku akan pergi membawa setiap kepingan dirimu

Don't underestimate the things that I will do

Jangan kau remehkan hal yang akan aku lakukan

There's a fire starting in my heart

Ada kemarahan yang membakar hatiku

Reaching a fever pitch

Mencapai puncak

And it's bringing me out the dark

dan mengeluarkanku dari rasa sedih

The scars of your love remind me of us

Kenangan goresan menyakitkan dari cintamu mengingatkanku tentang kita

They keep me thinking that we almost had it all

Semua membuatku berpikir bahwa kita hampir berhasil