Lirik Lagu dan Terjemahan Irish Goodbye - Anne Marie: Look What You Made Me Do

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan Irish Goodbye milik Anne Marie.

Musisi asal Inggris, Anne-Marie, merilis singel baru berjudul Irish Goodbye.

Singel baru bergenre pop tersebut dirilis pada 28 Juli 2023 melalui label rekaman Asylum Records.

Lagu Irish Goodbye muncul dalam album studio ketiganya yang bertajuk UNHEALTHY.

Berikut lirik lagu Irish Goodbye - Anne Marie, dengan terjemahan Indonesianya:

look what you made me do

got nothing left to lose

it’s like i barely knew you at all (mhm)

isn’t it such a shame?

we coulda drove away

it’s like i barely knew you

or even had you to lose you

you’re makin’ it worse, it’s makin’ me hurt

i dive in head*first, you go in reverse

make me feel like i’m living a lie

but it would be nice without an irish goodbye

[verse]

feel a little (uh*uh)

in the middle (uh*uh)

live in riddles (uh*uh)

if only you knew

you’re something special (uh*uh)

it made me mental (uh*uh)

sentimental (uh*uh)

thinkin’ ’bout you got my love and my devotion

if i can’t have you, then no one else is, me and you

look what you made me do

got nothing left to lose

it’s like i barely knew you at all (mhm)

isn’t it such a shame

we coulda drove away

it’s like i barely knew you

or even had you to lose you

you’re makin’ it worse, it’s makin’ me hurt

i dive in head*first, you go in reverse

make me feel like i’m living a lie

but, it would be nice without an irish goodbye

Terjemahan

lihat apa yang kau lakukan padaku

tidak ada ruginya lagi

sepertinya aku hampir tidak mengenalmu sama sekali (mhm)

bukankah itu sangat disayangkan?

kita bisa saja pergi

sepertinya aku baru saja mengenalmu

atau bahkan membuatmu kehilanganmu

kamu memperburuk keadaan, itu membuatku terluka

aku menyelam lebih dulu, kamu mundur

membuatku merasa seperti aku hidup dalam kebohongan

tapi alangkah baiknya tanpa adanya perpisahan tanpa pamit

merasa sedikit (uh*uh)

di tengah (uh*uh)

hidup dalam teka-teki (uh*uh)

Andai kau tahu

kamu adalah sesuatu yang istimewa (uh*uh)

itu membuatku gila (uh*uh)

sentimental (uh*uh)

pikirkan tentang kamu mendapatkan cinta dan pengabdianku

jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada orang lain yang bisa memilikimu, aku dan kamu

lihat apa yang kau lakukan padaku

tidak ada ruginya lagi

sepertinya aku hampir tidak mengenalmu sama sekali (mhm)

bukankah itu sangat disayangkan

kita bisa saja pergi

sepertinya aku baru saja mengenalmu

atau bahkan membuatmu kehilanganmu

kamu memperburuk keadaan, itu membuatku terluka

aku menyelam lebih dulu, kamu mundur

membuatku merasa seperti aku hidup dalam kebohongan

tapi, alangkah baiknya tanpa adanya perpisahan tanpa pamit

