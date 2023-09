Chord Gitar dan Lirik Karna Su Sayang - Near feat Dian Sorowea: Aku Tetap Cinta Walau tak Bersuara

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Karna Su Sayang yang dinyanyikan oleh Near feat Dian Sorowea.

Lagu ini kembali viral di media sosial dengan penggalan lirik "Aku tetap cinta walau tak bersuara".

Chord Gitar dan Lirik Lagu Karna Su Sayang - Near feat Dian Sorowea:

C G Am Em F C Dm G



C

Biasa sa cinta

G

satu sa pinta

Am Em

jang terlalu mengekang rasa

F C

karna kalau sa su bilang

Dm

sa trakan berpindah

G

karna su sayang

C

jangan kau berulah

G

sa-trakan mendua

Am

cukup jaga hati biar

Em

tambah cinta

F C

karna kalau sa su bilang

Dm

sa trakan berpindah

G

karna su sayang



C

Dan ini semua tentang hati

G

Jadi coba pikir kembali

Am C

Janji tak mungkin ku ingkari

Em

karena alasan tak kabari

F

Kasih kau begitu curiga

C Dm

Berubah kini kau berbeda

Ikat ku kuat

G

atas nama cinta

Ku tak suka paksa itu

C

masalahnya



G

Biarkan cinta tumbuh

Am

sebisanya

C

cinta dan resah itu

Em F

pelengkapnya jangan hanya

Am C

datang dan tinggalkan lara

Dm

Aku tetap cinta walau tak

G

bersuara



C

Biasa ku cinta coba

G

kau pahami

Ku sudah bilang

Am Em

sayang sayang jaga hati ini

F

Tak mendua Ku berhenti

C

mencari cukup kau dalam

Dm G

mimpi kini kini dan nanti



C

Biasa sa cinta

G

satu sa pinta

Am Em

jang terlalu mengekang rasa

F C

karna kalau sa su bilang

Dm

sa trakan berpindah

G

karna su sayang

C

jangan kau berulah

G

sa-trakan mendua

Am

cukup jaga hati biar

Em

tambah cinta

F C

karna kalau sa su bilang

Dm

sa trakan berpindah

G

karna su sayang



C

Bilang pada ku kalau kau rindu pasti

G

ku ada jangan ragu

Am Cm

Tetapi bukannya begitu

Em

Kau malah marah sampai lopa waktu



F

Tak balas ku punya pesan

C

jujur ku Sayang kau

Dm

membingungkan

Ku cuma butuh sedikit

G

sandaran kau pikir dekati selingkuhan



C G

Dan coba renungkanlah

Am C

kembali rasa ini

Em

tumbuh dan tak akan mati

F C

Kau masih jadi kekasihku

Dm

Jadi jangan takut ku

G

ke lain hati



C G

Biasa ku cinta satu ku pinta

Am C

Jaga hati biar ku makin

Em F

cinta percaya rasa jangan dengar

C

cerita pegang

Dm G

janji ini ku tak coba berpindah



C

Biasa sa cinta

G

satu sa pinta

Am Em

jang terlalu mengekang rasa

F C

karna kalau sa su bilang

Dm

sa trakan berpindah

G

karna su sayang



C

Biasa sa cinta

G

satu sa pinta

Am Em

jang terlalu mengekang rasa

F C

karna kalau sa su bilang

Dm

sa trakan berpindah

G

karna su sayang

C

jangan kau berulah

G

sa-trakan mendua

Am

cukup jaga hati biar

Em

tambah cinta

F C

karna kalau sa su bilang

Dm

sa trakan berpindah

G

karna su sayang



C G Am Em F

C Dm G C

(Tribunnews.com)