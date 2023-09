Chord Gitar Tak Berani Ku Melawan Restu - Zinidin Zidan Ft. Yaya Nadila: Orang Tuaku Tak Setuju

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Tak Berani Ku Melawan Restu dalam artikel ini.

Tak Berani Melawan Restu merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Zinidin Zidan featuring Yaya Nadila.

Lagu Tak Berani Melawan Restu diciptakan oleh Tri Suaka.

Video klip lagu Tak Berani Melawan Restu dirilis pada 17 September 2023 di kanal YouTube TRISNA MUSIC.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Berani Ku Melawan Restu - Zinidin Zidan Ft. Yaya Nadila:

Intro: Dm G C F Dm E Am A

Dm G C F Dm E Am E

Am

Jujur aku cemburu

Dm

Saat melihat dia bersamamu

G

Walaupun kini kita

C

tak lagi bersama sama

Dm

Tetapi hati

Am

Ini tak bisa berbohong

F

Tak kudapatkan bahagia

E

dengan pria lain

Am

Jujur akupun sama

Dm

Tak bahagia dengan yang sekarang

G

Tapi takdir kita

C

Terpaksa harus berpisah

Dm

Kau memilih jalanmu

Am

dan aku pun memilih jalanku

F E Am A

Walaupun kini kita sama merindu

Reff:

Dm

Orang tuaku tak setuju

G C

Tuk jadikanmu menantu

F Dm

Tak berani ku untuk melawan restu

E Am A

Memilihmu menjadi pasangan hidupku

Dm

Kasih jangan salahkan dirimu

G C

Ku tahu ini bukanlah maumu

F Dm

Turuti saja kata orang tuamu

E Am A

Pasti itu yang terbaik untukmu

Musik: Dm G C F

Dm E Am A

Dm G C F

Dm E Am E

Am

Jujur akupun sama

Dm

tak bahagia dengan yang sekarang

G

Tapi takdir kita

C

terpaksa harus berpisah

Dm

Kau memilih jalanmu

Am

dan aku pun memilih jalanku

F E Am A

Walaupun kini kita sama merindu

Reff:

Dm

Orang tuaku tak setuju

G C

Tuk jadikanmu menantu

F Dm

Tak berani ku untuk melawan restu

E Am A

Memilihmu menjadi pasangan hidupku

Dm

Kasih jangan salahkan dirimu

G C

Ku tahu ini bukanlah maumu

F Dm

Turuti saja kata orang tuamu

E Am A

Pasti itu yang terbaik untukmu

Dm

Orang tuaku tak setuju

G C

Tuk jadikanmu menantu

F Dm

Tak berani ku untuk melawan restu

E Am A

Memilihmu menjadi pasangan hidupku

Dm

Kasih jangan salahkan dirimu

G C

Ku tahu ini bukanlah maumu

F Dm

Turuti saja kata orang tuamu

E Am

Pasti itu yang terbaik untukmu

