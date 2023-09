Chord Gitar Waiting On A Friend - The Rolling Stones: Watching Girls Go Passing By

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Waiting On A Friend yang dipopulerkan oleh grup band asal Inggris, The Rolling Stones.

Lagu Waiting On A Friend dirilis pada tahun 1981, silam.

Lagu tersebut termuat dalam album studio ke-16 The Rolling Stones yang bertajuk Tatto You.

Waiting On A Friend - The Rolling Stones

[Intro]

Cadd9 F Cadd9 F

Cadd9 F Cadd9 F

Cadd9 F Cadd9 F

Cadd9 F Cadd9 F

[Verse]

Am F

Watching girls go passing by

G C

It ain't the latest thing

G G7 C

I'm just standing in a doorway

G G7 C C Am

I'm just trying to make some sense

Am F

Out of these girls go passing by

G C

The tales they tell of men

G G7 C

I'm not waiting on a lady

G G7 C C Am

I'm just waiting on a friend

Am F

A smile relieves a heart that grieves

G C

Remember what I said

G G7 C

I'm not waiting on a lady

G G7 C F

I'm just waiting on a friend

Cadd9 F Cadd9 F

I'm just waiting on a friend....

[Sax Solo]

Cadd9 F Cadd9 F

Cadd9 F Cadd9 F

Cadd9 F Cadd9 F

Cadd9 F Cadd9 F

[Verse]

Am

Don't need a whore

F

I don't need no booze

G C

Don't need a virgin priest

G G7 C

But I need someone I can cry to

G G7 C C Am

I need someone to protect

Am F

Making love and breaking hearts

G C

It is a game for youth

G G7 C

But I'm not waiting on a lady

G G7 C F

I'm just waiting on a friend

Cadd9 F Cadd9 F

I'm just waiting on a friend....

