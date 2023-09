TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu She Will Be Loved yang dipopulerkan oleh grup band Maroon 5.

Lagu ini dirilis oleh Maroon 5 pada tahun 2002.

Berikut lirik dan terjemahan lagu She Will Be Loved - Maroon 5:

Beauty queen of only eighteen

Gadis cantik yang baru berusia 18 tahun

She had some trouble with herself

Dia memiliki masalah dengan dirinya sendiri

He was always there to help her

Si pria selalu ada untuk membantunya

She always belonged to someone else

Dia selalu menjadi milik orang lain

I drove for miles and miles and wound up at your door

Aku berkendara bermil-mil jauhnya dan tiba di depan rumahmu

I've had you so many times but somehow I want more

Telah kumiliki dirimu sekian lama tapi bagaimanapun juga aku ingin lebih

I don't mind spending every day

Aku tidak keberatan menghabiskan tiap hari

Out on your corner in the pouring rain

Di tempatmu dalam guyuran hujan

Look for the girl with the broken smile

Mencari gadis yang senyumnya getir

Ask her if she wants to stay awhile

Menanyainya apakah dia mau singgah sebentar

And she will be loved

Dan dia akan dicintai

And she will be loved

Dan dia akan dicintai

Tap on my window, knock on my door

Ketuklah jendelaku, ketuklah pintuku

I want to make you feel beautiful

Aku ingin membuatmu merasa cantik

I know I tend to get so insecure

Aku tahu aku cenderung insecure

Doesn't matter anymore

Itu tak lagi penting

It's not always rainbows and butterflies

Tidak selalu ada pelangi dan kupu-kupu

It's compromise that moves us along, yeah

Adanya kompromi yang membuat kita bertahan

My heart is full and my door's always open

Hatiku penuh dan pintuku selalu terbuka

You come anytime you want, yeah

Kamu bisa datang kapan saja

I don't mind spending every day

Aku tidak keberatan menghabiskan tiap hari

Out on your corner in the pouring rain

Di tempatmu dalam guyuran hujan

Look for the girl with the broken smile

Mencari gadis yang senyumnya getir

Ask her if she wants to stay awhile

Menanyainya apakah dia mau singgah sebentar

And she will be loved

Dan dia akan dicintai

And she will be loved

Dan dia akan dicintai

And she will be loved

Dan dia akan dicintai

And she will be loved

Dan dia akan dicintai

I know where you hide alone in your car

Aku tahu dimana kamu sembunyi sendirian di mobilmu

Know all of the things that make you who you are

Tahu segalanya yang membuatmu jadi diri sendiri

I know that goodbye means nothing at all

Aku tahu ucapan perpisahan itu tidak berarti apa-apa

Comes back and begs me to catch her every time she falls

Dia akan kembali dan memohon padaku untuk menyelamatkannya tiap kali dia terpuruk

Tap on my window, knock on my door

Ketuklah jendelaku, ketuklah pintuku

I want to make you feel beautiful

Aku ingin membuatmu merasa cantik

I don't mind spending every day

Aku tidak keberatan menghabiskan tiap hari

Out on your corner in the pouring rain

Di tempatmu dalam guyuran hujan

Look for the girl with the broken smile

Mencari gadis yang senyumnya getir

Ask her if she wants to stay awhile

Menanyainya apakah dia mau singgah sebentar

And she will be loved

Dan dia akan dicintai

And she will be loved

Dan dia akan dicintai

And she will be loved

Dan dia akan dicintai

And she will be loved

Dan dia akan dicintai

Please don't try so hard to say goodbye

Tolong jangan berusaha keras untuk berpisah

Please don't try so hard to say goodbye

Please don't try so hard to say goodbye

Tolong jangan berusaha keras untuk berpisah

I don't mind spending every day

Aku tidak keberatan menghabiskan tiap hari

Out on your corner in the pouring rain

Di tempatmu dalam guyuran hujan

Please don't try so hard to say goodbye

Tolong jangan berusaha keras untuk berpisah

